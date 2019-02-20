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Aliağa Devlet Hastanesi’ne solunum fonksiyonu test cihazı

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Aliağa Şubesi, Aliağa Devlet Hastanesi’ne 18 bin TL değerinde Solunum Fonksiyonu Test (SFT) cihazı bağışladı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:59
Aliağa Devlet Hastanesi’ne solunum fonksiyonu test cihazı

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Aliağa Şubesi, Aliağa Devlet Hastanesi’ne 18 bin TL değerinde Solunum Fonksiyonu Test (SFT) cihazı bağışladı.


Türkiye Yardım Sevenler Derneği Aliağa Şubesi, Aliağa Devlet Hastanesi’ne önemli bir cihaz bağışladı. Dernek, bu kapsamda hastaneye 18 bin TL değerinde Solunum Fonksiyonu Test (SFT) cihazı aldı.


Türkiye Yardım Sevenler Derneği Aliağa Şubesi Başkanı Dilek Gülboy, dernek olarak üyelerin kendi yaptıkları el işlerini satarak ve yapılan bağışlarla topladıkları paraların öncelikli olarak eğitim burslarına aktarıldığını söyledi.


Gülboy, "Aliağa Devlet Hastane’mize Solunum Fonksiyonu Test cihazı bağışladık. Kamu yararına çok geniş kapsamlı kullanılabilecek bu cihazın hayırlı olmasını dileyerek, alımında emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.


Yapılan bağışın ardından Aliağa Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Fuat Yalvaç, dernek başkanı Dilek Gülboy’a teşekkür plaketi verdi.


Cihazın, akciğer fonksiyon testleri olarak da bilinen solunum fonksiyon testleri ve Akciğerlerin ne kadar iyi çalışıp çalışmadığını ölçmek için kullanıldığı belirtildi. Bu testlerin akabinde, nefes darlığı gibi yakınmaları olan hastalarda, hastalıkların tanısında yardımcı laboratuvar incelemelerinin de gerçekleştirildiği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:59
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