Ali Yerlikaya'dan "yılbaşı" açıklaması! 'Hazırlıklarımızı tamamladık'

Bir dizi ziyaret ve toplantıya katılmak üzere Mardin'e giden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Yeni yılı karşılayacağımız bu gece bütün arkadaşlarımızla beraber tedbirler aldık." diyen Bakan Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı olarak jandarmamız, emniyetimiz ve sahil güvenliğimizle beraber illerimizde valilerimizin koordinasyonuyla büyük bir hassasiyet ve titizlik içinde hiçbir suç işlenmemesi için, olan suçları da süratle aydınlatıp adalete teslim edilmesi için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Emniyet personeli adına, "Bu gece uyumak yok." mesajı veren Bakan Yerlikaya, sözlerine şöyle devam etti.

"Biz evimizde yeni yılı karşılamaya hazırlanırken, İçişleri ailesi olarak güvenlik güçlerimizin her biri sizlerin huzuru, esenliği ve güvenliği için iş başında olacak. 2024 yılında da ülkemizin ve şehirlerimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışmaya azim ve kararlılıkla devam edeceğiz. 2024 yılının sağlık, huzur, barış ve esenlik getirmesini diliyorum"