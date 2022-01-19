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Eğitim Ali Yerlikaya twitter yarın okullar tatil mi?
Eğitim

Ali Yerlikaya twitter yarın okullar tatil mi?

İstanbul Valiliği Ali Yerli Kaya okullar tatil mi? Ali Yerlikaya açıklama | İstanbullu öğrencilerin gözü kulağı vali Ali Yerlikaya’nın açıklamasında. İstanbul’da kar yağışı bazı ilçelerde başladı. Hal böyle olunca öğrenciler “Yarın İstanbul’da kar tatili var mı?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Ali Yerlikaya okul tatili açıklaması yaptı mı?

Yeniakit Publisher
2022-01-19 14:06:00 - 2022-01-19 14:18:54
Ali Yerlikaya twitter yarın okullar tatil mi?

İstanbulluların merakla, özlemle beklediği kar yağışı başladı. Kar yağışıyla birlikte öğrenciler “Yarın okullar tatil mi?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, İstanbul’da okullar tatil edilir mi?

Ali Yerlikaya twitter yarın okullar tatil mi?

İstanbul’da kar yağışının etkili olmaya başlamasından sonra öğrenciler ve veliler yarın okulların tatil olup olmayacağını öğrenmek için İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın twitter hesabını takip etmeye başladı. Şimdilik 20 Ocak Perşembe gününe ilişkin bir tatil açıklaması bulunmuyor. Konu hakkında sıcak bir gelişme olur ve açıklama yapılırsa haberlerimizde yer vereceğiz.

Bilindiği gibi 2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 21 Ocak Cuma günü sona erecek. Ders başı ise 7 Şubat Pazartesi günü olacak. Öğrenciler kar tatili olması halinde cuma günü karnelerini nasıl teslim alacaklarını da merak etmeye başladı.

 

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