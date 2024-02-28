Ali Yerlikaya bakanlık haberini nasıl aldığını anlattı: Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Ahmet Hakan ile Tarafsız Bölge programında merak edilen soruları yanıtladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

Vatandaş kendisine üstten bakanı, kibirli olanı sevmez. Eğer kibri kırmayla ilgili inandığımız bir şey var. İnsan hakları dedik, hukuk dedik. Mesai arkadaşlarımla çalışırken, aziz milletimizin hizmetinde bulunurken, birileri kendinde suç işlemeyi ayrıcalık görüyor 'bana bir şey olmaz' diyorsa kusura bakmasın. Biz devletten milletten daha büyük bir güç görmüyoruz. Kararlılıkla, cesaretle üstüne gidiyoruz. Ben 33 yıl bu ailede bir evlat olarak hizmet verdim. Tehditlere alışkınız.

Erzurum'a gittik. Karşılama kalabalık. Bir kahvede çay içtik. Bir amcamızın yanına gittim oturdum. Dedi ki İçişleri Bakanı sen misin? Evet dedim. Ben sana her sabah dua ediyorum, kötülerle mücadele ediyorsun. Dedim ben tek başıma yapmıyorum ki. Sonra dedi En çok ona ediyorum dedi Sayın Cumhurbaşkanımız için. Vatandaşın gönlünde bu mücadelenin yer aldığını gördüm. Türkiye'nin her yerinde insanlarımız huzur istiyor. Anadolu'da bir dua var. 'Allah huzurdan ayırmasın' diye. İlk geldiğimizde biz dedik ki mottomuz ne olsun: Türkiye'nin huzuru.

"81 vilayette çalışıyoruz"

Gece gündüz demeden her yerde varız. Kara vatan, mavi vatan, siber vatan her yerdeyiz. Ceza kanununa kimse kara vatanda da mavi vatanda da siber vatanda da girmesinler, karşılarında bizi bulurlar.

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81 vilayette çalışıyoruz. Valilik çok onurlu bir meslek. Ama İçişleri çok büyük bir teşkilat. Kadim bir bakanlık. Güçlü kurumsal bir yapısı var ve işi çok. Adaptasyon ile ilgili hiçbir sorunumuz olmadı. Herkesin bir çalışma tarzı var doğası gereği. Kim vatandaşlarımıza yan bakıyorsa, hukukun bize vermiş olduğu güç ile ona geçit yok.

"Çok güçlü bir istihbarat ağımız var"

365 gün operasyon yapıyoruz. Kırsalda yaptığımız operasyon sayısı 17 bin 234. Hain terör örgütü PKK'yı bitirme noktasına getirdiğimiz bir gerçek. Hem kırsalda hem şehirde onların sözde barınma merkezlerinde tarama faaliyetinde bulunuyoruz. En ufak gelen duyumu dahi kayda alıyoruz. Her hafta bana sunum yaparken telsiz kestirmesi şu, duyum bu her türlü detay anlatılır. Çok güçlü bir istihbarat ağımız var. Kabine'de güzel uyumlu bir çalışma var. Terör örgütüne nefes aldırmıyoruz.

Yerli ve milli savunma sanayinin de katkısı çok büyük. Diyelim bir duyum geldi, orada günlerce İHA'mız tur atıyor. Duyumlar doğru gibi davranıp hareket ediyoruz. Bir duyum ile ilgili bir sene boyunca peşinde olduğumuz durumlar da var.

Yerli teknolojilerimiz bize muazzam güç sağladı. İHA ve SİHA ile saniye saniye operasyonu izliyorum. Yerli ve milli savunma sanayinin de katkısı çok büyük. Diyelim bir duyum geldi, orada günlerce İHA'mız tur atıyor. Duyumlar doğru gibi davranıp hareket ediyoruz. Bir duyum ile ilgili bir sene boyunca peşinde olduğumuz durumlar da var. Nefes aldırmıyoruz, aldırmayacağız. Durmayacağız da.

"Bakanlık haberini telefonda Cumhurbaşkanımız verdi"

Ben valilik yaparken Sayın Cumhurbaşkanımız aradı beni. Dedi ki bizim 21 yıldır terör örgütleri ile amansız bir mücadelemiz var. Son terörist de etkisiz hale getirilene kadar bu mücadeleyi sürdüreceksiniz. Bu çalışma büyük bir sorumluluk. Anadan babadan serden yardan geçmeye var mısınız? Benim ilk önce bir sesim gitti. Dedim ki aziz milletimizin duaları bizimle oldukça görevimizi hakkıyla yerine getirmeye çalışırız Allah izin verirse.

FETÖ ile mücadele

MİT ile birlikte içeride ve dışarıda, bunları özellikle siber vatanda bıraktıkları izleri çok iyi takip ediyoruz. Bunlar zaten Google'a da sorsanız din istismarcısı istihbarat örgütü diye çıkar. Dini duyguları istismar ederek neler yaptıklarını gördük. Terör örgütlerinde özgüven yok. Yapabildikleri tek şey, yapmaya çalıştıkları tek şey, halka çevrimiçi olarak fitne sokmaya çalışmak.

Dini duyguları istismar ederek neler yaptıklarını gördük. Terör örgütlerinde özgüven yok. Yapabildikleri tek şey, yapmaya çalıştıkları tek şey, halka çevrimiçi olarak fitne sokmaya çalışmak.

"DEAŞ'a bin 210 operasyon yaptık"

Dünyada DEAŞ'la mücadeleyi yiğitçe yapan tek ülke Türkiye. Cumhurbaşkanımızın bir ifadesi var 'Teröristan kurdurmayacağız'. Trump 'DEAŞ'ı Obama kurdurdu' dedi. Bunların hepsi asimetrik savaşın aparatları. Bunların tek amacı Türkiye'nin huzurunu bozmak. Bin 210 operasyon yaptık. 2 bin 500 kişi gözaltına alındı. İçinde az da olsa yerli kişiler de var.

DEAŞ hala kendisinin var olduğunu göstermeye çalışıyor. Sansasyonel operasyon yaparak kendisini göstermeye çalışıyorlar. Sol örgütler de böyle. Biz bunları takip ediyoruz. Sayıları etkinlikleri azalıyor. Santa Maria Kilisesi'nde saldırısı da bunlar yaptı. Cumhurbaşkanımıza anbean bilgi verdik. Cumhurbaşkanımız 24 saat süre verdi olay aydınlatmamız için. Her şey o araçta başladı. O araç bizi 40'a yakın eve götürdü. 10. saatte biz netice aldık. Bunu yüzde yüz DEAŞ yaptı. 27 tutuklama var burada. Olayı hala takip ediyoruz. Bunlara bu talimatı kim veriyorsa huzur iklimini hedef alıyor.

"9 ayda 125 terör eylemini engelledik"

Bizim dönemimizde 125 terör eylemi engellendi. Bunlardan 91'i bombalı eylem. 1 Ekim EGM'ye bir saldırı girişimi var. 2 terörist etkisiz hale getirildi. Santa Maria Kilisesi'nde saldırısında 2 terörist etkisiz hale getirildi. 6 Şubat Adliye saldırısında 2 terörist etkisiz hale getirildi. İdeal hedef sıfır eylem yapabilmeleri. Biz dünyadan daha iyiyiz. İstihbaratımız da polisimiz de kıyas götürmez. Dünya terörizmin finansmanıyla ilgileniyor. Biz de bunla ilgileniyoruz. Para olmadan hiçbir şey yapamazsınız. Bu parayı gayrimeşruyla elde ediyorlar. 170 operasyon yaptık bu konuda. 25 milyon 174 bin TL ele geçirdik. Bu noktada çok hassasız.

"Popüler olsun olmasın hiçbir suç örgütü kalmayacak"

Organize suç örgütlerine gelelim. Diz çöktürülmesi gayet doğal bir durum. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Şehir eşkıyalarına geçit veremeyiz' diyor. Bunların taptıkları tek şey para. Paranı verdiği güç bunlara ayrı bir kibir katıyor. Bu 'Sizden daha büyük millet, kolluk, kanun, polis, savcı var' demek. O yüzden böyle oturuyor ve vesikalık veriyor. Organize suç örgütlerinin yereli ulusalı vs hiçbiri umrumuzda değil. Hep şunu söylüyorum emniyetimize, 'Vatandaşımız bunlardan nefret ediyor. İster 3 kişilik olsun ister popüler olsun'.

Bizim dönemimizde 125 terör eylemi engellendi. Bunlardan 91'i bombalı eylem. 1 Ekim EGM'ye bir saldırı girişimi var. 2 terörist etkisiz hale getirildi. Santa Maria Kilisesi'nde saldırısında 2 terörist etkisiz hale getirildi. 6 Şubat Adliye saldırısında 2 terörist etkisiz hale getirildi. İdeal hedef sıfır eylem yapabilmeleri. Biz dünyadan daha iyiyiz. İstihbaratımız da polisimiz de kıyas götürmez. Dünya terörizmin finansmanıyla ilgileniyor. Biz de bunla ilgileniyoruz. Para olmadan hiçbir şey yapamazsınız. Bu parayı gayrimeşruyla elde ediyorlar. 170 operasyon yaptık bu konuda. 25 milyon 174 bin TL ele geçirdik. Bu noktada çok hassasız.