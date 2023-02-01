Ali ve kankaları Alman'dan aferini kaptı

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine az bir zaman kala altılı masada aday çıkaramama sorunu sürüyor.

Henüz adayını belirleyemeyen altılı masa, geçtiğimiz günlerde ilk çalışmasını kamuoyuna duyurdu.

Altı partinin lideri tarafından 'Ortak Politikalar Mutabakat Metni' açıklandı.

Mutabakat metninin ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı.

'Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ne ilişkin görüşlerini açıklayan Babacan, "Avrupa görecek, aferin Türkiye'ye diyecek." dedi.

Babacan, yaptıkları çalışmanın öneminden bahsederken şu ifadelere yer verdi:

"Bütün Avrupa'dan bunu izliyorlar. Ben Davos'taydım orada kaç tane gazeteci belli başlı gazetelerin sahipleri Genel Yayın Yönetmenleri orada. Geldiler bana hepsi sordular 'Ne yapıyorsunuz?' Ben de anlattım, bir İspanyol gazeteciye de mülakat verdim. Onların hepsine bunları anlattım, dediler ki çok güzel bir şey. Yapıyoruz dedim. Şimdi Avrupa'dan da bakacaklar aferin Türkiye'ye diyecekler."

Babacan'ın sözlerinin ardından Alman basınından Der Spiegel'de, dikkat çeken bir yazı kaleme alındı.

Spiegel, muhalefet partilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı şans elde edebilmek için bir ittifak kurduğunu söyledi.

Yine yazıda muhalefetin bir aday belirlemese de bir program üzerinde uzlaştığı ifade edildi.

Konuya ilişkin Spiegel'de, "Türkiye'deki altı muhalefet partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı bir şans elde edebilmek için ittifak kurdu. Cumhurbaşkanı adayı henüz belirlenmedi ancak en azından bir program var." denildi.

Son olarak yazıda ayrıca, altılı masanın AB üyeliği ve NATO taahhüdünde bulunmasına da vurgu yapıldı.