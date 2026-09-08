Ali Türkkan, Türkiye'ye ilk Dünya Ralli Şampiyonluğu için 10-13 Eylül'de Şili'de yarışacak

Castrol Ford Team Türkiye pilotu Ali Türkkan ve co-pilotu Bilge Ayan, 10-13 Eylül tarihlerinde koşulacak Şili Rallisi'nde yalnızca sezonun final yarışına değil, Türkiye'ye ilk Dünya Ralli Şampiyonluğu'nu kazandırma mücadelesine start alacak.

Milli sporcu Türkkan, Şili'de başarıya ulaşması halinde Dünya Ralli Şampiyonası'nın junior kategorisinde şampiyon olan ilk Türk pilot olarak tarihe geçecek. 2026 FIA Dünya Ralli Şampiyonası sezonunun 12'nci ayağı olan yarış, Pasifik Okyanusu kıyısındaki Concepcion kentinde düzenlenecek.

Concepcion'da 311,7 kilometrelik 16 özel etap

Yoğun orman etapları, keskin virajlar, değişken zemin yapısı ve sürpriz hava koşulları, Şili Rallisi'ni sezonun en zorlu mücadelelerinden biri yapıyor. Toplam 311,7 kilometrelik 16 özel etapta yarışacak ekipler için küçük bir hata bile büyük sonuçlar doğurabiliyor.

Finlandiya'daki kazanın ardından en çok etap kazanan ekip oldu

Türkkan-Ayan ikilisi, Junior WRC takviminin en önemli yarışlarından biri olan Finlandiya Rallisi'nde liderlik mücadelesi verirken talihsiz bir kaza yaşadı. Ekip pes etmedi. Yarışın kalan bölümünde olağanüstü bir geri dönüşe imza atan ikili, rallinin en çok etap kazanan ekibi olmayı başardı.

Ali Türkkan, 2025 WRC sezonunda Acropol Rallisi'ni birinci tamamlayarak Türkiye'ye ilk kez Dünya Şampiyonası'nda etap birinciliği unvanını getirdi. Bu sezon ise Junior WRC'de birincilikle bitirdiği Hırvatistan ve Portekiz yarışlarıyla şampiyonluk iddiasının altını çizdi.

Castrol Ford Team Türkiye'nin yıllardır uluslararası arenada sürdürdüğü başarı yolculuğu, Ali Türkkan'ın direksiyonunda tarihi bir zirveye ulaşma fırsatı yakaladı. Şili'de verilecek mücadele yalnızca bir sezonun finali değil; Türk motor sporlarının dünya sahnesindeki en önemli kilometre taşlarından biri olmaya aday.