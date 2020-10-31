Ali Tunç Can kimdir? Memleket Hareketi kurucular kurulu listesi
Muharrem İnce’nin başlattığı Memleket Hareketi Kurucular Kurulu listesi Muharrem İnce tarafından açıklandı. Memleket Hareketi listesinde Muharrem İnce’nin sağ kolu olacak olan isimler arasında Ali Tunç Can da var. Peki AAli Tunç Can kimdir? Ali Tunç Can ne iş yapmaktadır?
CHP yönetimi tarafından dışlanan Muharrem İnce, parti içerisinde muhalefet başlatmıştı. Muharrem İnce, Türkiye’yi dolaşarak oluşum başlattığı Memleket Hareketi’nin amacını anlatıyor. Muharrem İnce, Memleket Hareketi’nin yeni yılla birlikte partiye dönüşeceğinin sinyalini verirken, Memleket Hareketi Kurucular Kurulu listesini de açıkladı. Muharrem İnce’nin Memleket Hareketi’nde Ali Tunç Can da var. Peki Ali Tunç Can kimdir, nerelidir?
Ali Tunç Can kimdir?
İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun olan Ali Tunç Can, 1966 yılında Adana doğumludur. 2005- 2011 arası Vestel Rusya Genel Müdürü olarak çalıştı. 2009- 2011 RTİB ( Rus- Türk İş Adamları Birliği) başkanı idi. 2011 dan sonra halen üretim girişimlerinde bulunmaktadır.