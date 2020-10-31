  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi Ali Tunç Can kimdir? Memleket Hareketi kurucular kurulu listesi
Biyografi

Ali Tunç Can kimdir? Memleket Hareketi kurucular kurulu listesi

Muharrem İnce’nin başlattığı Memleket Hareketi Kurucular Kurulu listesi Muharrem İnce tarafından açıklandı. Memleket Hareketi listesinde Muharrem İnce’nin sağ kolu olacak olan isimler arasında Ali Tunç Can da var. Peki AAli Tunç Can kimdir? Ali Tunç Can ne iş yapmaktadır?

Yeniakit Publisher
2020-10-31 15:13:00 - 2020-10-31 15:13:59
Ali Tunç Can kimdir? Memleket Hareketi kurucular kurulu listesi

CHP yönetimi tarafından dışlanan Muharrem İnce, parti içerisinde muhalefet başlatmıştı. Muharrem İnce, Türkiye’yi dolaşarak oluşum başlattığı Memleket Hareketi’nin amacını anlatıyor. Muharrem İnce, Memleket Hareketi’nin yeni yılla birlikte partiye dönüşeceğinin sinyalini verirken, Memleket Hareketi Kurucular Kurulu listesini de açıkladı. Muharrem İnce’nin Memleket Hareketi’nde Ali Tunç Can da var. Peki Ali Tunç Can kimdir, nerelidir?

Ali Tunç Can kimdir?

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun olan Ali Tunç Can, 1966 yılında Adana doğumludur. 2005- 2011 arası Vestel Rusya Genel Müdürü olarak çalıştı. 2009- 2011 RTİB ( Rus- Türk İş Adamları Birliği) başkanı idi. 2011 dan sonra halen üretim girişimlerinde bulunmaktadır. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Depremden 15 saat sonra güzel haber
Gündem

Depremden 15 saat sonra güzel haber

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Fadime Tolu, depremden 15 saat sonra enkaz altından sağ çıkarıldı.
Birleşik Arap Emirlikleri'nden büyük kalleşlik! Üstelik Yunan kargo uçağını kullandılar
Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri'nden büyük kalleşlik! Üstelik Yunan kargo uçağını kullandılar

Küresel haydut ABD'nin orta doğudaki kuklası Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan’a karşı işgalci Ermenistan saflarında savaşan terör örgüt..
CHP’de ‘Seni seviyoruz Reis’ kıskançlığı! Bay Kemal’e neden yok
Siyaset

CHP’de ‘Seni seviyoruz Reis’ kıskançlığı! Bay Kemal’e neden yok

29 Ekim’de Anıtkabir’i ziyaret eden Başkan Erdoğan’a gösterilen sevgi, CHP’de hazımsızlığa neden oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Söz..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay