Ali Tarakçı Akit TV'den örnek vererek cevapladı: Halk TV'de eleştiremezsin!
Çağlar Cilara'nın programına konuk olan Gazeteci Ali Tarakçı, Halk TV'nin yandaşlığını, Akit TV'den örnek vererek anlattı.
Yeniakit.com.tr
Gazeteci Ali Tarakçı, Çağlar Cilara'nın Youtube canlı yayınına katıldı.
Cilara'nın, "Niye Halk TV'nin yayınlarına çıkmıyorsunuz?" sorusuna cevap veren Tarakçı, "Çıkarmazlar. Halk TV’de muhalefeti eleştiremezsin. Ben 1 kez çıktım 4-5 kere uyarı geldi." dedi.
Aradığı özgür ekranı Akit TV'de bulduğunu belirten Tarakçı, şunları söyledi:
Akit TV'de 3 yıl yorum yaptım ve gerçekten muhalif anlamda konuştum. 1 kez bile müdahale etmediler.