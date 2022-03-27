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Gündem Ali Tarakçı Akit TV'den örnek vererek cevapladı: Halk TV'de eleştiremezsin!
Gündem

Ali Tarakçı Akit TV'den örnek vererek cevapladı: Halk TV'de eleştiremezsin!

Çağlar Cilara'nın programına konuk olan Gazeteci Ali Tarakçı, Halk TV'nin yandaşlığını, Akit TV'den örnek vererek anlattı.

Yeniakit Publisher
2022-03-27 23:54:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Gazeteci Ali Tarakçı, Çağlar Cilara'nın Youtube canlı yayınına katıldı.

Cilara'nın, "Niye Halk TV'nin yayınlarına çıkmıyorsunuz?" sorusuna cevap veren Tarakçı, "Çıkarmazlar. Halk TV’de muhalefeti eleştiremezsin. Ben 1 kez çıktım 4-5 kere uyarı geldi." dedi.

Aradığı özgür ekranı Akit TV'de bulduğunu belirten Tarakçı, şunları söyledi:

Akit TV'de 3 yıl yorum yaptım ve gerçekten muhalif anlamda konuştum. 1 kez bile müdahale etmediler.

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