Ali Sunal'lı Güldür Güldür Show'dan küfüre destek!

ShowTV’nin reytingleri düştükçe çirkef sahnelerle dikkat çekmeye çalışan Güldür Güldür Show'da bir kadın izleyici, İstanbul Kadıköy’de bulunan Fenerbahçe stadı önünde taraftarların taşkınlık çıkarmasından şikayetçi oldu.

Özellikle hafta sonları Kadıköy’de büyük bir yoğunluk ve gürültü yaşandığını, taraftarların küfür ettiğinden şikayet eden kadın izleyici stadyumun başka yere taşınmasını istedi.

Küfrü savunan taraftar konuşturularak destek verildi

Programın sunuculuğunu yapan ve tek numarası babası Kemal Sunal'ın ekmeğini yemek olan Ali Sunal, Fenerbahçeli bir başka seyirciyi konuşturarak küfre destek çıkmasına göz yumdu. Fanatik olduğunu söyleyen ve kendisi de dahil küfür ettiklerini itiraf eden taraftar, savunmaya geçerek "Stadyumu dağa taşıyacaklarına kendisi başka bir yere taşınabilir” diye cevap verdi.