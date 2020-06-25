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Gündem

Ali Sunal'a çarpıcı soru: Ne düşünürsünüz?

Gazeteci Fuat Uğur, Ali Sunal'a, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen çocukları hatırlattı.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 16:26:00 - 2020-06-25 16:29:01
Ali Sunal'a çarpıcı soru: Ne düşünürsünüz?

Gezi döneminde militanların polislere taş attırdığı Berkin Elvan'ın 5 yıl önce parkartını açan Güldür Güldür ekibine sosyal medyadan tepki yağdı.

Bunun üzerine Gazeteci Fuat Uğur, Ali Sunal'a, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen çocukları hatırlattı.

Uğur, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Berkin Elvan için sahnede gösteri yaptınız ama PKK’nın şehit ettiği çocuklar için vicdanınızda ve kalbinizde yaprak bile kımıldamadı. Eren Bülbül’ün katledilişinin yıldönümü misal. Ne düşünürsünüz Ali Sunal? Neyse başınıza iş almayın mahallemizde iyi karşılanmaz."

İşte o tweet:

Güldür Güldür'e tepki yağıyor... Ali Sunal, Eren Bülbül'ün arkasına sığındı
Güldür Güldür'e tepki yağıyor... Ali Sunal, Eren Bülbül'ün arkasına sığındı

Gündem

Güldür Güldür'e tepki yağıyor... Ali Sunal, Eren Bülbül'ün arkasına sığındı

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