Ali Sunal ve kardeşi Ezo Sunal koronavirüse yakalandı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında artışlar devam ediyor. Birçok ünlü ismin virüse yakalanmasının ardından 10 gün önce anne olan Ezo Sunal ve abisi Ali Sunal da koronavirüse yakalandı.

Posta'da yer alan habere göre, Kemal Sunal'ın 10 gün önce bebeğini dünyaya getirdiği kızının ardından abisi Ali Sunal da koronavirüse yakalandı.

Şimdilerde ikinci kez baba olmayan hazırlanan Ali Sunal'ın kayınvalidesi Şehnaz Kurbanzade ve kayınpederi Bülent Kurbanzade de virüs kaptı.

Ünlü isimlerden konu hakkında herhangi bir açıklama gelmedi.