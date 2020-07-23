  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Gündem

Ali Sunal kavga etti, Berkay özür diledi

Güldür Güldür Show'un sunucusu Ali Sunal, Bodrum’da kaldığı evin yanındaki otelden gelen gürültü nedeniyle otel sahibiyle kavga etti.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 14:47:00 -
Ali Sunal kavga etti, Berkay özür diledi

Bodrum'da tatil yapan Ali Sunal'ın geçtiğimiz günlerde bir otel sahibiyle yüksek sesli müzik nedeniye kavga ettiği öne sürüldü.

Küçükbük'teki villasında kalan Sunal, yüksek sesin hemen yandaki otelden geldiğini fark etti ve oraya giderek "Kapatın şu müziği kardeşim, evde bebek var ve biz uyuyamıyoruz" dedi.

Berkay özür diledi

Günaydın'da yer alan habere göre bu tepki otel sahibini kızdırdı. Sunal ile otel sahibi arasında itiş kakış yaşandı. O sırada yüksek sesli müziğin şarkıcı Berkay'ın konakladığı villadan geldiği ortaya çıktı.

Kendi saz ekibiyle şarkı söyleyen Berkay, durumdan haberdar olunca koşarak kapıya gitti ve Sunal'dan özür dileyerek müziğin sesini kesti.

Güldür Güldür'e tepki yağıyor... Ali Sunal, Eren Bülbül'ün arkasına sığındı
Güldür Güldür'e tepki yağıyor... Ali Sunal, Eren Bülbül'ün arkasına sığındı

Gündem

Güldür Güldür'e tepki yağıyor... Ali Sunal, Eren Bülbül'ün arkasına sığındı

Güldür Güldür'den flaş karar
Güldür Güldür'den flaş karar

Medya

Güldür Güldür'den flaş karar

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı