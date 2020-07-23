Ali Sunal kavga etti, Berkay özür diledi

Bodrum'da tatil yapan Ali Sunal'ın geçtiğimiz günlerde bir otel sahibiyle yüksek sesli müzik nedeniye kavga ettiği öne sürüldü.

Küçükbük'teki villasında kalan Sunal, yüksek sesin hemen yandaki otelden geldiğini fark etti ve oraya giderek "Kapatın şu müziği kardeşim, evde bebek var ve biz uyuyamıyoruz" dedi.

Berkay özür diledi

Günaydın'da yer alan habere göre bu tepki otel sahibini kızdırdı. Sunal ile otel sahibi arasında itiş kakış yaşandı. O sırada yüksek sesli müziğin şarkıcı Berkay'ın konakladığı villadan geldiği ortaya çıktı.

Kendi saz ekibiyle şarkı söyleyen Berkay, durumdan haberdar olunca koşarak kapıya gitti ve Sunal'dan özür dileyerek müziğin sesini kesti.