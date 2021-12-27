‘Ali Şir Nevai’ Osmangazi’de anıldı

Kaşgarlı Mahmud’dan sonra Türk diline hizmet eden en büyük şair olarak bilinen Ali Şir Nevaî, Osmangazi Belediyesi’nin düzenlediği minyatür fotoğraflar sergisi ve sö düzenlediği minyatür fotoğraflar sergisi ve söyleşi ile anıldı.

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Orta Asya’dan Osmangazi’ye Türk Dünyası Faaliyetleri’ çerçevesinde Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi önemli bir programa ev sahipliği yaptı. Ali Şir Nevaî söyleşisi ve minyatür fotoğraf sergisinin açılışına Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın yanı sıra, AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Türkiye’nin Özbekistan Başkonsolosluğu Başkatibi Şirzad Abdunasirov, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Cömez, Avrasya Dernekler Federasyonu Başkanı İsmail Cengiz, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Erol Bodur ve çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Türk Edebiyat tarihinde ‘Şairler sultanı' olarak anılan Ali Şir Nevai'nin, Türk edebiyatnın kaynak kitaplarından biri olan Muhâkemet-ül-Lugateyn adlı eserinde Türkçe ile Farsçayı mukayese edip, birçok yerde Türkçenin üstünlüğünü göstermiş bir şair, alim ve devlet adamı olduğunu söyledi. Başkan Mustafa Dündar, “1441 yılında Afganistan’ın Herat şehrinde doğan Ali Şir Nevaî, Türkçeyi yüksek bir sanat dili halinde işlemeye çalışan, bu görüşü savunan ve Türk diline değer kazandıran bir isimdir” diye konuştu.

Osmangazi Belediyesi olarak Orta Asya ve Balkanlar ile sıkı bağlarının olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Dündar, “Belediye olarak bu bağları güçlendirmek adına bizler de farklı faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Orta Asya’da bulunan Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Doğu Türkistan gibi Türk devletlerinin, Türk kardeşlerimizin dili, kültürü, alfabesi, bir dönem farklı rejimlerin araya girmesi ile erozyona uğramış. Bakıyoruz, konuşulan dil aslında aynı, ancak anlaşamıyoruz. Kolay değil, zor bir süreç. Bundan sonra, inşallah düzenlenen bu tür kültürel faaliyetlerle dilin yeniden anlaşılır hâle geleceğine inanıyoruz” dedi.

Mustafa Dündar, ‘Türk Devletleri Teşkilatı’nın yürüttüğü çalışmalarla Türk devletleri arasındaki mevcut ekonomik, siyasî ve kültürel münasebetlerin daha da güçleneceğine inandığını söyledi.

AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın da Türkiye’nin diğer Türkî Cumhuriyetleri ile olan bağını koparmak için senelerce uğraşıldığını belirterek şunları söyledi:

“Türkiye’nin ve Orta Asya’daki Türkî Cumhuriyetlerin hem birbirleri ile, hem de İslâm alemiyle olan bağını kestiler. Bu birliktelik, bugün inşallah yeniden kuruluyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türk dünyası yeniden bir araya geliyor. Kopan bağlarını bir bir onarıyor. Ali Şir Nevaî sergi ve sempozyumu ile bu yolda çok önemli bir adım daha atan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ı tebrik ediyorum.”

Törene katılan AK Parti Urfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri de, Türkiye’nin son yıllarda başta Türki Devletler olmak üzere dünyada pek çok devlet ile geçmişten bugüne var olan bağlarını yeniden güçlendirdiğini ifade ederek, “Bu bağların güçlenmesinde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çok büyük bir payı var. Belediyelerimiz de, düzenledikleri faaliyetlerle bu bağların güçlenmesine önemli katkı sağlıyor” dedi.

Özbekistan Başkonsolosluk Başkatibi Şir Zad Abdunasirov ve Avrasya Dernekler Federasyonu Başkanı İsmail Cengiz de, yaptıkları konuşmalarda, Ali Şir Nevaî’nin sadece bir devlet adamı değil aynı zamanda bir edebiyatçı, iyi bir dil bilimci, Türkçe’yi en iyi kullanan isimlerden birisi olduğunu belirterek, böyle değerli bir şair ve devlet adamını anma fırsatı sunduğu için Başkan Dündar’a teşekkür etti.

Başkan Mustafa Dündar açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından, konukları ile birlikte sergiyi gezdi.