Ali Sinanoğlu’ndan milli takımlar için ’Milli Aşk’ marşı

Ali Sinanoğlu, besteleyip seslendirdiği milli takımlar marşı olan ’Milli Aşk’ için Beşiktaş Park çevresinde bir klip çekimi gerçekleştirdi.

Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına bestelediği ‘Erdoğan Marşı’ ve ’15 Temmuz Marşı’ gibi eserleriyle tanınan Ali Sinanoğlu, bu kez de milli takımlar için bir marş besteledi. Sinanoğlu, marşın klip çekimini de bugün ay-yıldızlıların Andorra ile karşılaşacağı Beşiktaş Park’ın çevresinde gerçekleştirdi. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor taraftarlarının bir araya geldiği klipte renklerin birleştiriciliğine de vurgu yapıldı.

Marş ile ilgili bilgiler veren Genel Koordinatör ve Yapımcı Burhan Topuz, “Birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek ve pekiştirmek adına bu yüz yıl sonra milli takıma yazılan marşı Türk halkına armağan ediyoruz. Tabii ki burada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarlarının bir araya gelip, ‘Milli Takım’ diye bağırmaları son derece manidardı. Önemli olan spor kulüplerinin bir masada toplandığı gibi tabanda da tribünleri bir araya getirme çabası içerisindeyiz. İnşallah bunu başaracağımıza inanıyoruz. 12 Eylül sonrası Naim Süleymanoğlu çıkıyor spor olarak birleştiriciliği belirliyor ve bunun neticesinde insanlar bir araya geliyor. Biz de tribünde insanları bir araya getirerek, kötü sloganlar attırmadan yan yana oturmalarını arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ali Sinanoğlu: “Gençlerimiz asimile ediliyor”

Gençlerin kültür ve sanat adı altında asimile edildiğini söyleyen Ali Sinanoğlu, “Biz Cumhurbaşkanımızın teşviki ve manevi destekleriyle ‘Vatan Marşları’ diye bir proje başlattık. 2023 hedeflerimize giderken her bir milli bayramımıza ve özel güne bir marş, bir reklam filmi tadında klip. Bunu da yaparken milli takımlarımızın 1923’ten bugüne kendine has, tribünlerine has bir spor marşı yoktu. Şarkılar yapıldı ama bir spor marşı yoktu. Biz Beşiktaş’ın da taraftar marşlarını yazdığımız için oradan da kitlelerin ne istediğini bildiğimiz için bunun yanı sıra Cumhurbaşkanımıza yazmış olduğumuz seçimler için ‘Erdoğan Marşı’ gibi birkaç eser daha vardı. Kültür ve sanat adı altında gençlerimiz asimile ediliyor. Sporun birleştirici gücü de farklı algılarla farklı yerlere gidiyor. Ama bugün dört büyük takımımızın taraftarları renklerimizin bizim zenginliğimiz olduğunu gösterdi burada. Biz zaten çok fazla kitap okuyan bir nesil değiliz fakat gençler kulaklığı taktığı zaman orada biz yokuz. Emperyalizm bugün ilkemizde sadece sosyolojik, ekonomik olarak cellatlık yapmıyor, kültürel alanda da ciddi bir cellatlık yapıyor. Bunu da kültür - sanat ve spor adı altında yapıyor. Biz sporun birleştirici gücünü müziğin evrensel diliyle birleştirdik” dedi.

“Projenin ses getireceğine inanıyoruz”

Milli takımlar için hazırladığı marş ile ilgili de konuşan Sinanoğlu, “Projemize ‘Milli Aşk’ dedik. Birlik ve beraberliğimizin, bütünlüğümüzün rengi bu. Bu projenin çok ses getireceğine inanıyoruz. Her şeyden önemlisi sporun o güzelliği, birleştirici gücüyle ben inanıyorum ki bu klibi izleyen herkesin içindeki o milli ve manevi duygular ateşlenecek ve izlerken; ‘Aslında ne kadar güzeliz Türkiye’ diyecek. Ben başta dört büyük kulübümüz olmak üzere diğer taraftar gruplarına da teşekkür ediyorum. Onlar bugün bu projeyi bir vatan borcu bildi” açıklamasında bulundu.

Bu projede milli birlik ve beraberliğin ön plana çıktığını da aktaran Sinanoğlu, “Bu tip yapılan işlere bu ülkenin ekmeğini yeyip de ihanet edenlere prim verildiği kadar değer verilsin. Doğru yerlere, adreslere ulaşılsın. Bölmelerine, parçalamalarına, bizden sonra gelecek olan nesilleri asimile etmelerine izin vermeyelim” diye konuştu.