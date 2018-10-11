Ali Şen fena patladı!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün FBTV'de açıklamalarda bulundu. Volkan Demirel'in yardım hocanın üzerine yürümesinden sonra Ali Koç ve Semih Özsoy'a saygısızlık yaptığı, Dirar ve Aatıf'ın ise disiplinsis hareketlerinden dolayı kadro dışı kalması anlatıldı. Ali Koç, ''Ersun Yanal programımızda yok'' derken Cocu'yla yola devam edileceğini belirtti. Ali Koç, yolların ayrıldığı 3 yardımcı hocanın performans verilerine dışarıya sızdırdığını ifade etti. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Ali Şen, sarı-lacivertli takımdaki kötü gidişatı yorumladı. Ali Şen, "Comolli'yi de Cocu'yu da Zagreb dönüşü uçakta gönderirdim" dedi.

İşte Ali Şen'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Konu çok, nereden başlasak. Ünlü Amerikalı korku kitapları yazan yazar Stephen King'in kitabını ve senaryosunu izliyorum sandım bir an. Kırmızı halılar, cesetler falan. Halbuki yer Fenerbahçe Kulübü, tarih 2018. Ağlar mısınız, güler misiniz?. Ali Koç, mart ayında kesin ve kesin başkanlığa adaylığını koyacağını dediği anda ben herhalde dünyadaki en sevinçli Fenerbahçeliydim o dakikada. Ali Koç'un Fenerbahçe başkanlığına aday olması ve arzu etmesi onun için büyük bir fedakarlıktı. Yani holdingde başını kaşıyacak vakti yok adamın. Fenerbahçe'nin Ali Koç'a verecek bir şeyi yok. Ama Ali Koç'un Fenerbahçe'ye vereceği çok şey var bir kere. Böyle kibar, böyle centilmen, böyle nazik bir adam. Konuşurken kelimelerini görüyorum, neredeyse yüzü kızarıyor sanki. Dürüst, mütevazi, o şeffaflık ve beyefendilik içinde yapmaması gereken bazı şeyleri de yapıyor ama onu tanıyan haklı bulur. O kadar kalbi temiz, o kadar düzgün bir insan. Kaldı ki Fenerbahçe taraftarının yanına da herkes gider, hepimiz de gittik.



''AZİZ YILDIRIM MI AYKUT KOCAMAN MI KASTEDİLİYOR''

Bugünkü bu olaylar ürkütücü. Zamanında müdahale edilmiş olunsaydı, bunların hiçbirine maal verilmeseydi, bu duruma gelinmezdi. Ali Koç, çok dürüst ve bir o kadar da çok açık birisi. Ali Koç bilmiyor muydu onları çağırması ve işlerine son vermesini. Ali Koç her şeyi demesini bilir. Fenerbahçe'nin hakkını zayi olduğu, Fenerbahçe'nin kime bilgileri sunmuşlar. Fenerbahçe'de antrenörlük yapmış, başkanlık yapmış hiçbir kimsenin bu tip şeylere tenezzül etmesi mümkün değil. Aziz Yıldırım mı kastediliyor, Aykut Kocaman mı kastediliyor bilmiyorum ama onlar da tenezzül etmezler. O 3 kişiyi tanımıyorum. O kişiler bu senaryoyu

yazdılarsa da ben inanmam. Kimse de bana inandıramaz. Bu Fenerbahçe Kulübü için gayret göstermişler ve çalışma yapmışlardır.

''VOLKAN'A DÜŞEN ÖZÜR DİLEMEKTİR''

Volkan Demirel'in başkana saygısızlık yapması düşünülemez. Ve onu hiçbir şekilde haklı çıkarmaz. Volkan eğer ki böyle bir şey yapmışsa saygısızlık etmiş. Volkan'ı o kadar çok seviyoruz o kadar çok seviyoruz ki, bunu bile haklı görmek için ne yapsak da Volkan'ı haklı çıkartsak diyoruz. Ama başkana saygısızlık mevzu bahis olamaz ve konuşulamaz bile. Fenerbahçe başkanına, futbolcusu veya başka birisi saygısızlık yapacak. Fenerbahçe'den bahsediyoruz. Volkan'a düşen, eğer ki öyle bir durum olduysa, ikinci başkan Semih Bey'den özür dileyip, kapıyı açık tutan başkandan da jübile yapılır mı yapılmaz mı bilemiyorum ama

jübile yapılmasından yanayız futbolculara biz.



''HEPİMİZİN ALİ KOÇ'UN YANINDA OLMASI LAZIM''

Bugün gelen durumda bütün Fenerbahçelilere bir çağrım var. Tarihte böyle durum yaşanmadı Fenerbahçe'de. Şu an yardıma ihtiyaç var. Hepimizin yanında durmasına ve desteğine ihtiyacı var Ali Koç'un. Ali Koç'un nasıl çırpındığını biliyorum, görüyorum. Fenerbahçe yönetim kurulu üyeleri hepsi bilgi sahibi beyefendi insanlar. Öyle bilgi sahibi

insanlar ki futbol dünyamızı çok iyi tanıyorlar. 8 maçta 8 puan nasıl onları kahrediyorsa bizi de kahrediyor. İyi ki Ali Koç gibi başkan gelmiş.



''COCU'YU DA COMOLLI'Yİ DE GÖNDERİRDİM''

Ligde 8 hafta oynandı ve 8 puanda takım. Ali Koç buna rağmen Cocu ve Comolli ile devam edeceğim dedi. Böyle bir karar vermişse o zaman hepimizin bu kararlara destek çıkması düşer. Ali Koç, Fenerbahçe dünyasına çağrı yapıyor. Ama ben olsaydım, Cocu ve Comolli'ye

Zagreb maçı sonrası uçakta güle güle derdim. Ama açıkçası başkanın yanındayız.