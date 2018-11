Ali Şahin ve İrem Yaman'a büyük onur

ANKARA (AA) - Dünya Tekvando Federasyonu (WT) tarafından Ali Şahin yılın teknik direktörü, İrem Yaman da yılın kadın sporcusu ödülüne layık görüldü.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah kentinde düzenlenen Grand Prix Finali'nin ardından, WT'nin 2018 gala programı gerçekleştirildi.

Galaya veliaht prens Mohammed bin Hamad bin Mohammed Al Sharqi, WT Yönetim Kurulu üyeleri, uluslararası federasyon başkanları, teknik direktörler, antrenörler, hakemler ve sporcular katıldı.

Gecede 2018'in en iyileri açıklanırken, ödüller sahiplerini buldu. Türkiye Tekvando Milli Takımı Teknik Direktörü Ali Şahin, en yüksek oyu alarak 2018 yılının dünyada en iyi teknik direktörü seçildi.

Bu yıl Avrupa şampiyonluğuna ulaşan, Rusya ile Tayvan grand prixlerinde altın madalya elde eden İrem Yaman da yılın en iyi kadın sporcusu ödülünü kazandı.



Yılın en prestijli ödülüne layık görülen Ali Şahin'in, "Ülkemizi her platformda en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz. Katıldığımız her şampiyonada düzenli olarak kürsüde yer alıyoruz. Bu emeklerimizin karşılığında böylesine değerli bir ödüle layık görülmek gurur verici. Bu, tüm ekibimizin başarısıdır. Nihai hedefimiz, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemize en iyi sonuçları kazandırmak. Bu doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz. Bu ödülü tüm tekvando camiamıza armağan ediyorum." ifadelerini kullandığı aktarıldı.



Yılın en iyi kadın sporcusu seçilen İrem Yaman'ın ise, "Özellikle son bir yıl içinde çok önemli başarılar elde ettim. Tarihe geçecek başarılara imza attım. Beni bu ödüle layık görenlere teşekkür ediyorum. Başarılarımı devam ettirmek için çalışmaya devam edeceğim." açıklamasında bulunduğu kaydedildi.