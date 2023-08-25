Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın geçirdiği kazanın detayları ortaya çıktı: 5 saat mücadele verdiler!

Yunanistan'ın Leros Adası'na eşi ve çocukları ile birlikte tatile giden iş adamı Ali Sabancı'nın bot ile kayalıklara çarptığı kazanın detayları belli olmaya başladı.

Sözcü gazetesinin haberine göre, dün akşam saat 21.30 sıralarında Leros Adası'nın Katsadia bölgesindeki bir restorana gitmek için bota binen Ali Sabancı ve ailesinin kazasını Aigaio TV muhabiri Nikos Ignatidis anlattı.

Yunan doktorlar 5 saat mücadele etti

Ali Sabancı'nın her yıl adaya gittiği belirtilirken, gazeteci Ignatidis, Leros Hastanesi’ndeki doktorların Sabancı'yı hayatta tutmak için 5 saat boyunca mücadele ettiğini ifade etti.

Lamireport.gr haber sitesinin okuyucularına duyurduğu haberde, Ignatidis açıklamasında, "Dün saat 21.30’da Katsadia'ya bir restorana gitmek üzere Makronisi'deki lüks yatını demirlemişti. Bu, Sabancı'nın birçok kez gittiği bir rota ve belki de aşırı güvenden dolayı, olmasını beklemediğiniz bir kaza meydana geldi. Kazadan sonra sahil güvenlik botu hemen harekete geçti. Sabancı'yı 5 saatlik personel mücadelesi sonunda hayatta tutmayı başardılar" dedi.

Ignatidis kaza anında sürat teknesinin hızının 25 deniz mili olduğunun tahmin edildiğini, bu nedenle çarpışmanın ölümcül olmadığını söyledi.

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Bakan Koca'dan 'geçmiş olsun' mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Kocasosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İş dünyasının ileri gelen isimlerinden sayın Ali Sabancı, eşi sayın Vuslat Doğan Sabancı ile ağır bir deniz kazası geçirmiş, kazada yaralanan Ali Bey ilk müdahalenin ardından ambulans uçakla İstanbul’a sevk edilmiş; genel durumu iyi olan eşinin de ambulans uçakla İstanbul’a sevki planlanmıştır. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullanmıştı.