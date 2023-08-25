  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İstanbul depreminde Beylikdüzü, Ataşehir, Esenyurt..! Şükrü Ersoy'dan canlı yayında kritik uyarılar, iddiası ve o ilçeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'ta Selçuklu mezarlığını ziyaret etti

Emekliye yeni zam! SSK, Bağ-Kur emekli maaşı için düzenleme geliyor: 2 Bakanlık harekete geçti

Hollanda yeni bir sorunla karşı karşıya! Karar alan mahkeme: İsrailli komutanlar, askerler ülkemizde yargılanamaz!

Türk İHA'larına karşı İsrail'den İHA alan Yunanistan hayatının şokunu yaşadı! Her şey bir anda oldu

CHP'li belediyenin sır gibi sakladığı Tarkan konserinin bedeli belli oldu! 1.5 saat için toplam...

Herkes araba almak için Eylül ayını beklesin! Dikkat çeken indirim var: Fiyatını duyan şaka sandı, gerçek çıktı! Bakın kaç TL?

Boya fabrikası küle döndü! Ekipler olay yerinde

Fatih Tezcan tahliye edildi

"Esenyurt'ta 100 metrekare yerim var" diyen Cübbeli Ahmet Hoca'nın yeri bakın kaç metrekare çıktı
Gündem Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın geçirdiği kazanın detayları ortaya çıktı: 5 saat mücadele verdiler!
Gündem

Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın geçirdiği kazanın detayları ortaya çıktı: 5 saat mücadele verdiler!

Yeniakit Publisher
2023-08-25 22:55:00 - 2023-08-25 23:00:54
Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın geçirdiği kazanın detayları ortaya çıktı: 5 saat mücadele verdiler!

Yunanistan'ın Leros Adası'nda zodyakla kayalıklara çarpan Ali Sabancı ile eşinin geçirdiği kazaya ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. Yunan doktorların Ali Sabancı için 5 saat mücadele ettiği belirtildi.

Yunanistan'ın Leros Adası'na eşi ve çocukları ile birlikte tatile giden iş adamı Ali Sabancı'nın bot ile kayalıklara çarptığı kazanın detayları belli olmaya başladı.

Sözcü gazetesinin haberine göre, dün akşam saat 21.30 sıralarında Leros Adası'nın Katsadia bölgesindeki bir restorana gitmek için bota binen Ali Sabancı ve ailesinin kazasını Aigaio TV muhabiri Nikos Ignatidis anlattı.

Yunan doktorlar 5 saat mücadele etti

Ali Sabancı'nın her yıl adaya gittiği belirtilirken, gazeteci Ignatidis, Leros Hastanesi’ndeki doktorların Sabancı'yı hayatta tutmak için 5 saat boyunca mücadele ettiğini ifade etti.

Lamireport.gr haber sitesinin okuyucularına duyurduğu haberde, Ignatidis açıklamasında, "Dün saat 21.30’da Katsadia'ya bir restorana gitmek üzere Makronisi'deki lüks yatını demirlemişti. Bu, Sabancı'nın birçok kez gittiği bir rota ve belki de aşırı güvenden dolayı, olmasını beklemediğiniz bir kaza meydana geldi. Kazadan sonra sahil güvenlik botu hemen harekete geçti. Sabancı'yı 5 saatlik personel mücadelesi sonunda hayatta tutmayı başardılar" dedi.

Ignatidis kaza anında sürat teknesinin hızının 25 deniz mili olduğunun tahmin edildiğini, bu nedenle çarpışmanın ölümcül olmadığını söyledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakan Koca'dan 'geçmiş olsun' mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Kocasosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İş dünyasının ileri gelen isimlerinden sayın Ali Sabancı, eşi sayın Vuslat Doğan Sabancı ile ağır bir deniz kazası geçirmiş, kazada yaralanan Ali Bey ilk müdahalenin ardından ambulans uçakla İstanbul’a sevk edilmiş; genel durumu iyi olan eşinin de ambulans uçakla İstanbul’a sevki planlanmıştır. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Sabancılara gizli ses kaydı şoku! Suç duyurusunda bulundular
Sabancılara gizli ses kaydı şoku! Suç duyurusunda bulundular

Aktüel

Sabancılara gizli ses kaydı şoku! Suç duyurusunda bulundular

Arzu Sabancı’dan skandal paylaşım! Müslüman turistleri nefret dolu sözlerle hedef aldı! Tepki yağdı: Sabancı ülkesine yabancı
Arzu Sabancı’dan skandal paylaşım! Müslüman turistleri nefret dolu sözlerle hedef aldı! Tepki yağdı: Sabancı ülkesine yabancı

Sosyal Medya

Arzu Sabancı’dan skandal paylaşım! Müslüman turistleri nefret dolu sözlerle hedef aldı! Tepki yağdı: Sabancı ülkesine yabancı

Sabancı çifti deniz kazası geçirdi
Sabancı çifti deniz kazası geçirdi

Gündem

Sabancı çifti deniz kazası geçirdi

Deniz kazası geçiren Sabancı çifti ambulansla hastaneye kaldırıldı
Deniz kazası geçiren Sabancı çifti ambulansla hastaneye kaldırıldı

Gündem

Deniz kazası geçiren Sabancı çifti ambulansla hastaneye kaldırıldı

Ali Sabancı ile eşinin son durumunu Bakan Koca paylaştı!
Ali Sabancı ile eşinin son durumunu Bakan Koca paylaştı!

Gündem

Ali Sabancı ile eşinin son durumunu Bakan Koca paylaştı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23