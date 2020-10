Ali Rıza Büyükuslu kimdir? Memleket Hareketi Kurucular Kurulu listesi

Akademisyen ve yazar olan Ali Rıza Büyükuslu, Muharrem İnce'nin verdiği bilgilere göre, bir işletme profesörüdür. Profesör Doktor Ali Rıza Büyükuslu, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde görev yapıyor. Ali Rıza Büyükuslu aynı zamanda Fenerbahçe Üniversitesi'nin eski rektörüdür. Ali Rıza Büyükuslu'nun kaç yaşında olduğu bilgisi bulunmuyor. Ali Rıza Büyükuslu, doktorasına The University Of Warwick, Warwick Business School, Industrial Relations And Organization Mana.

İşte Muharrem İnce’nin Memleket Hareketi kurucular kurulu listesi.

Memleket Hareketi Kurucular Kurulu

Ahmet Özalp kimdir? Siyaset Bilimi Profesörü

Ali Tunçcan kimdir? Uçak mühendisi

Alper Karaoğlan kimdir? Tıp profesörü

Ayber Yağız kimdir? Endüstriyel Tasarımcı

Ayşe Özsoya Sarıkamışlı kimdir? Avukat

Aykut Demiray kimdir? Bankacı

Barış Tuzlumbay kimdir? Tıp Profesörü

Berk Hacıgüzeller kimdir? Finansal Danışman

Berna Bütüner Karadeniz kimdir? siyaset bilimci

Bilim Neyaptı kimdir? İktisat Doçenti

Burak Hasar kimdir? Diş Hekimi

Cüneyt Oğuz kimdir? Yatırım Bankacısı İş İnsanı

Çiğdem Bayraktar Örp kimdir? yazar yayıncı

Ebru Arıkan kimdir? İş insanı eğitimci

Erkin Şahinöz kimdir? FED eski ekonomisti, toplum bilimci

Gürbüz Evren kimdir? Kalkınma uzmanı

Hüseyin Baraner kimdir? Turizmci

Hüseyin Ercüment Değer kimdir? Avukat

İlhan Düzyürek kimdir? Yönetici

İlkay Yıldırım kimdir? Ekonomist sanayici

İpek Özkal kimdir? Siyasal bilgiler doçenti

Mehmet Kazancıoğlu kimdir? Makine mühendisi yatırım danışmanı

Mert Ünlü, İhracatçı

Meryem Şengül Kalap, Gazeteci yapımcı

Muharrem Yıldız, Eğitimci öğretim görevlisi

Osman Kurtuluş, Travmatoloji uzmanı

Osman Serkan İleri, Doktor öğretim üyesi inşaat mühendisi

Özgür Serkan Yılmaz, Üst düzey yönetici

Serkan Yahşi, İnşaat mühendisi

Serkan Ufuk Akgün, Sanayici

Sibel Aracı, Psikiyatrist

Tolga Yüce, Oyuncu yönetmen yapımcı

Yağız Elver, Akademisyen

Zeynep Hazal Tulgar, Üniversite öğrencisi