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Ali Rıza Alaboyun kimdir? Ali Rıza Alaboyun Ahmet Davutoğlu’nun partisine mi katılacak?

AK Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Ahmet Davutoğlu’nu kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk etmişti. Önümüzdeki günlerde AK Parti’den istifa etmesi beklenen Ahmet Davutoğlu parti kurma çalışmalarına devam ediyor. Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı partide kimlerin olacağı merak edilirken, 24. Dönem AK Parti Aksaray milletvekili Ali Rıza Alaboyun’un Davutoğlu’nun partisinde yer alacağı öğrenildi. Peki Ali Rıza Alaboyun kimdir? Ali Rıza Alaboyun Ahmet Davutoğlu’nun yeni kuracağı partiye mi katılacak?

11 Eylül 2019 Çarşamba 15:19
Ali Rıza Alaboyun kimdir? Ali Rıza Alaboyun Ahmet Davutoğlu’nun partisine mi katılacak?

AK Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Ahmet Davutoğlu’nu kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk etmişti. Önümüzdeki günlerde AK Parti’den istifa etmesi beklenen Ahmet Davutoğlu parti kurma çalışmalarına devam ediyor. Ahmet Davutoğlu’nun kuracağı partide kimlerin olacağı merak edilirken, 24. Dönem AK Parti Aksaray milletvekiliAli Rıza Alaboyun’un Davutoğlu’nun partisinde yer alacağı öğrenildi. Peki Ali Rıza Alaboyun kimdir? Ali Rıza AlaboyunAhmet Davutoğlu’nun yeni kuracağı partiye mi katılacak?

Ahmet Davutoğlu’nun ekibi içerisinde eski Ulaştırma Bakanı Feridun Bilgin, eski Enerji Bakanı Ali Rıza Alaboyun’un da yer aldığı ve bu iki ismin 21 Mayıs 2019’da Ahmet Davutoğlu ile birlikte Ankara Dostlar Platformunun düzenlediği programa katıldıkları öğrenildi. 

Ali Rıza Alaboyun kimdir?

Ali Rıza Alaboyun, 8 Mart 1957'de Aksaray'da doğdu. Baba adı Ziya, anne adı Hediye'dir. Maden İşletme Mühendisi; İTÜ Maden Fakültesini bitirdi. Amerika'da The Pennsylvania State University'de cevher hazırlama ve mühendislik yönetiminde yüksek lisans yaptı.

MTA ve Maden İşleri Genel Müdürlüğünde çalıştı. Etibank Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. ETİMİNE SA Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kurul Üyeliğinde bulundu. AFS Boru Sanayi AŞ'nin Genel Müdürlüğünü yaptı.

22 ve 23. Dönemde Aksaray Milletvekili seçildi. 22. Dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkan Yardımcılığı, Belçika Dostluk Grubu Başkanlığı, 22 ve 23. Dönemlerde NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Üyeliği görevlerinde bulundu. 24. Dönemde NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Başkanı oldu.

Çok iyi derecede İngilizce, orta düzeyde Fransızca ve Almanca bilen Alaboyun, evli ve 3 çocuk babasıdır.

 

 

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 15:19
  1. Aksaray
  2. Ankara
  3. Ali Rıza Alaboyun kimdir?
  4. Ali Rıza Alaboyun Ahmet Davutoğlu’nun partisine mi katılacak?

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