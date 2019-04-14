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Ali Palabıyık’ın derbi raporu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yöneten FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, 1 kırımızı, 8 sarı kart çıkardı.

14 Nisan 2019 Pazar 21:14
Ali Palabıyık’ın derbi raporu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yöneten FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, 1 kırımızı, 8 sarı kart çıkardı.


Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Ülker Stadyumu’nda oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisini FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık yönetti. Palabıyık mücadele 1 kırmızı, 8 sarı kart çıkardı. Sarı-lacivertli futbolcu Hasan Ali Kaldırım’a ilk önce sarı kart veren Ali Palabıyık, VAR’a gittikten sonra kırmızı kartına başvurdu. Ankara bölgesi hakemi sarı-lacivertlilerden Mehmet Topal, Victor Moses, Tolgay Arslan ve Soldado’ya, sarı-kırmızılılarda ise Younes Belhanda, Mariano ve Henry Onyekuru ve Sinan Gümüş’e sarı kart verdi.

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Haber Tarihi: 14 Nisan 2019 Pazar 21:14
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