Ali Palabıyık’ın derbi raporu Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yöneten FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, 1 kırımızı, 8 sarı kart çıkardı.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yöneten FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, 1 kırımızı, 8 sarı kart çıkardı.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Ülker Stadyumu’nda oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisini FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık yönetti. Palabıyık mücadele 1 kırmızı, 8 sarı kart çıkardı. Sarı-lacivertli futbolcu Hasan Ali Kaldırım’a ilk önce sarı kart veren Ali Palabıyık, VAR’a gittikten sonra kırmızı kartına başvurdu. Ankara bölgesi hakemi sarı-lacivertlilerden Mehmet Topal, Victor Moses, Tolgay Arslan ve Soldado’ya, sarı-kırmızılılarda ise Younes Belhanda, Mariano ve Henry Onyekuru ve Sinan Gümüş’e sarı kart verdi.

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