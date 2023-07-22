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Gündem Ali Nesin: Atatürk'ü koruma kanunu denilen şey tam bir saçmalık
Gündem

Ali Nesin: Atatürk'ü koruma kanunu denilen şey tam bir saçmalık

Yeniakit Publisher
2023-07-22 18:41:00 - 2023-07-22 18:46:25
Ali Nesin: Atatürk'ü koruma kanunu denilen şey tam bir saçmalık

Aziz Nesin'in oğlu matematikçi Ali Nesin, Mustafa Kemal'i koruma kanunu olarak bilinen 5816 sayılı kanunun saçmalık olduğunu belirterek, "Dünyanın hiçbir yerinde de bu kadar putlaştırılmış bir şahsiyet yoktur." dedi.

Yazar Aziz Nesin'in oğlu Ali Nesin, Bahattin Çağdaş isimli bir yayıncının Youtube kanalında Mustafa Kemal ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Mustafa Kemal aleyhinde işlenen suçları kapsayan 5816 sayılı kanunun saçmalık olduğunu belirten Nesin, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir kanunun olmadığına dikkat çekti.

"Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar putlaştırma yok"

Dünyada Mustafa Kemal kadar putlaştırılan bir lider olmadığını belirten Nesin, "Dünyanın hiçbir yerinde de bu kadar putlaştırılmış, aynı zamanda bu kadar sevilen ve nefret edilen bir şahsiyet yok." ifadelerini kullandı.

Ali Nesin'in konuyla ilgili sözleri şöyle:

"Atatürk'ü koruma kanunu denilen şey tam bir saçmalık. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir kanun yok. Dünyanın hiçbir yerinde bu kadar putlaştırılmış, bu kadar sevilen ve aynı zamanda bu kadar nefret edilen bir şahsiyet yok"
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