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Kadın - Aile Ali nazik nasıl yapılır? Ali nazik tarifi, yapılışı, malzemeleri, püf noktaları
Kadın - Aile

Ali nazik nasıl yapılır? Ali nazik tarifi, yapılışı, malzemeleri, püf noktaları

Lezzetiyle herkesi büyüleyen Alinazik, Gaziantep mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 15:33:00 - 2022-01-19 15:38:03
Ali nazik nasıl yapılır? Ali nazik tarifi, yapılışı, malzemeleri, püf noktaları

Ali nazik tarifi

Ali nazik malzemeler

  • 1 kg patlıcan
  • 4 diş sarımsak
  • 50 ml süzme yoğurt
  • 30 gram margarin
  • 900 gram orta yağlı kıyma
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 1 sivri biber
  • 1 kırmızı kapya biberi
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kırmızı pul biber

Ali nazik nasıl yapılır?

Öncelikle patlıcanları yıkayın ve üst kısımlarını çatalla delip fırında ya da ocakta közleyin. Közlenen patlıcanların kabuklarını soyduktan sonra, ince ince doğrayın ve bir servis tabağına alın. Sarımsakları ezip süzme yoğurdun içine ekleyin. Margarini bir sos tenceresinde eritin. Kıyma, salça ve önceden doğradığınız biberleri ekleyin. Kıymanın rengi dönene kadar iyice kavurun. Tuz ve baharatlarla tatlandırın. Bir servis tabağına sırasıyla közleyip doğradığınız patlıcan, sarımsaklı yoğurt ve kıymalı harçtan koyup sıcak servis yapın.

Alinazik tarifinin püf noktaları

Terleyecek ve daha kolay soyulacaktır. Etinizi kısık ateşte suyunu salana kadar ağır ağır pişirin ve yumuşacık olmasını sağlayın. Yoğurdun üzerine etleri çok sıcakken aktarmama özen gösterin. Çok sıcak et, yoğurdun sulanmasına neden olacak ve yemeğinizin tadını etkileyecekti

 

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