Ali Mahir Başarır protesto edilince kendinden geçti: Atın bu trolleri dışarı

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, partisinin Mersin Mezitli İlçe Başkanlığı önünde gerçekleştirdiği açık hava toplantısı sırasında bir grup vatandaş tarafından protesto edildi.

Vatandaşlar, Başarır'ın otobüs üzerinde konuşma yaptığı sırada 'Faizci', 'Kılıçdaroğlu'nu sen hançerledin', 'Yazıklar olsun sana', 'Kılıçdaroğlu sizi sırtında taşıdı', 'Kılıçdaroğlu'nun sayesinde oradasın' diye bağırdı.

Başarır ise kendisini protesto edenlere yönelik "O AK Parti'nin, Saray'ın trollerini atın oradan" dedi.