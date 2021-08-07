Ali Koç’un yeni vizyonu! Caulker'ı oynatmadan Beşiktaş'a teklif etti

Fenerbahçe ezeli rakibi Beşiktaş'a tarihi bir transfer teklifinde bulundu. Sarı-Lacivertliler, teknik direktör Vitor Pereira'nın takımda düşünmediği ismi Siyah-Beyazlılar'a önerdi, ancak Sergen Yalçın transferi veto etti. İşte son dakika haberinin detayları...

Steven Caulker, bir süre önce Beşiktaş'ın gündemine gelmiş, Fenerbahçe imza parası da önerince sarı-lacivertli kulübün yolunu tutmuştu. Ancak takımın başına Vitor Pereira gelince İngiliz stoper için işler kötü gitmeye başladı.

Portekizli hocanın kafasındaki sisteme uymadığı gerekçesiyle kadroda düşünülmeyen Caulker için kulüp arayışları başlarken, Fenerbahçe yönetimi Beşiktaş'a oldukça cazip bir teklif götürdü.

Sarı-lacivertliler, ezeli rakiplerine, "Biz imza parasını da ödedik. Sizden bir beklentimiz yok. Caulker'ı bonservisiyle birlikte verebiliriz" önerisinde bulundu.

Beşiktaş'ın cevabı ise "Oyuncunun 1.2 milyon Euro olan maaşının yarısını ödemek kaydıyla kiralama seçeneğini düşünebiliriz" oldu.

Sonrasında teknik direktör Sergen Yalçın'a konuyla ilgili gelişmeler aktırıldı.

Oyuncu ile ilgili olumsuz geri bildirimde bulunan deneyimli hoca, Diego Godin'in transferini bitirmeleri gerektiğini söyledi.

Bu gelişmenin ardından Siyah-Beyazlılar Steven Caulker ismini rafa kaldırdı.