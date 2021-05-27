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Spor Ali Koç'un talimatı Fenerbahçeli futbolcuları kızdıracak
Spor

Ali Koç'un talimatı Fenerbahçeli futbolcuları kızdıracak

Başkan Ali Koç'un talimatıyla Fenerbahçe, takımdaki bütün futbolculardan indirim talep etti. Maaş konusunda yardımcı olmayan futbolcuların satış listesine koyulabileceği aktarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 13:59:00 -
Ali Koç'un talimatı Fenerbahçeli futbolcuları kızdıracak

Fenerbahçe'de mali olarak işler hiç iyi gitmiyor. Şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nin kaçması, sezon başı yüksek maliyetle kurulan takımın giderlerini karşılamadı. Eğer şampiyonluk gelseydi, birçok ödeme yapılacaktı. Önümüzdeki sezon yapılacak transferler için maaş bütçesinin biraz daha daraltılması planlandı. Futbolculardan %15'e yakın indirim talep edildi.

Ancak buna karşı çıkanların sayısı bir hayli fazla oldu.

Yönetimin, indirimi kabul etmeyen futbolcularla yolları ayırabileceği belirtildi. Kadronun maaş bütçesini 40 milyon euro seviyelerinde tutmaya çalışan Sarı-Lacivertliler'in, yeni transferler için durumu tehlikeye girdi. Bu sebeple herkes gözden çıkartılabilir durumda.

Aynısını Max Kruse de yapmıştı

Fenerbahçe'nin davalı olduğu Max Kruse de, ücretini alamaması ve indirime gitmemesi sebebiyle takımdan ayrılmış, dava açmıştı. Haklı bulunan Max Kruse'ye Fenerbahçe bir miktar tazminat da ödedi. Fenerbahçe, yine haksız bir fesih yapmaya kalkışırsa başının yine derde girme ihtimali var.

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