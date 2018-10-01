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Ali Koç'un sabrı taştı! "Bu formanın ağırlığını anlayamadılar"

Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor karşısında ağır bir mağlubiyet alan Fenerbahçe'de Başkan Koç'un sabrı taştı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 09:25
Ali Koç'un sabrı taştı! "Bu formanın ağırlığını anlayamadılar"

Phillip Cocu yönetiminde Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ne çok kötü bir başlangıç yapan; 10 resmi maçta; 6 mağlubiyet, 2 beraberlik, 2 galibiyet alabilen Fenerbahçe'de Ali Koç, taraftarlardan özür diledi.

Çaykur Rizespor karşısında alınan 3 gollü mağlubiyetin ardından sarı-lacivertlilerde değişim sesleri yükselirken, Başkan Ali Koç, maç sonunda taraftarların yanına giderek ilerleyen günlerde takımda radikal kararların alınabileceğinin mesajını verdi.

Deplasman tribününde yer alan tarafların yanına giden Koç, "Sizlerden özür diliyorum. Dediğiniz gibi bu forma değerlidir, bu formanın ağırlığını anlayamadılar. Öyle ya da böyle başarılı olucaz size artık sabredin diyemiyorum.” ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 09:25
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