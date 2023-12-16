  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ABD’den, skandal “Türkiye” kararı! Bu, düpedüz alçaklık

Bu sıralamaya çok şaşıracaksınız! Avrupa'da son 5 yılda en çok puan alan takımları açıklıyoruz!

O ilimizde eleğini alan dereye indi! “O suyun içi fokur fokur altın kaynıyor” dediler! Şaşkına çeviren gelişme

Emir hayatını kaybetti

Tekrar başvuru hakkı tanınıyor mu? İşsizlik maaşının şartları

AK Partililerin o görüntüsüne Mehmet Metiner’den çok sert tepki! “Kimse kusura bakmasın” deyip fena bombaladı

Kızılcık Şerbeti'ndeki ahlaksızlık Türkiye'yi ayağa kaldırdı! İzleyenlerin midesi bulandı, çok büyük skandal

Yerel seçimler yaklaşırken, Akşener'den flaş karar! Bunu hiç kimse beklemiyordu! Bakalım şimdi ne olacak

Ne zaman önlem alınacak? Köpek sürüsü değil sanki koyun sürüsü

Başka ne beklenirdi ki? 366 FETÖ’cüyü akladı Skandal karar
Spor Ali Koç'un oğlu ünlü isme sövdü!
Spor

Ali Koç'un oğlu ünlü isme sövdü!

Yeniakit Publisher
2023-12-16 17:05:00 - 2023-12-16 17:08:34

Fenerbahçe Beko, Monaco'yu 86-74 mağlup etti. Kerim Rahmi Koç'un da izleyici olarak yer aldığı maçta hararetli anlar meydana geldi.

Fenerbahçe Beko, Monaco'yu 86-74 mağlup etti. Kerim Rahmi Koç'un da izleyici olarak yer aldığı maçta hararetli anlar meydana geldi.

Turkish Airlines EuroLeague'in 14. haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında Monaco'yu ağırladı.

Sarı-Lacivertliler, karşılaşmadan 86-74'lük skorla galip ayrıldı.

Dikkat çeken basketbol maçında ilginç anlar meydana geldi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç da maçı izleyenler arasındaydı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Rahmi Koç'un maç esnasındaki hararetli anları dikkat çekti.

Koç'un oğlu ayağa kalkıp Monaco oyuncusu Mike James'e yaptığı hareketler sosyal medyada çokça paylaşıldı.

Odatv.com

Flaş gelişme! Az önce duyuruldu: Ali Koç'a fena saydırdı: Yok böyle bir açıklama...
Flaş gelişme! Az önce duyuruldu: Ali Koç'a fena saydırdı: Yok böyle bir açıklama...

Spor

Flaş gelişme! Az önce duyuruldu: Ali Koç'a fena saydırdı: Yok böyle bir açıklama...

Kartal'ın Ali Koç ile arasındaki görüşmeyle ilgili o iddia ortalığı karıştırdı! Artık yetmedi mi sayın hocam?
Kartal'ın Ali Koç ile arasındaki görüşmeyle ilgili o iddia ortalığı karıştırdı! Artık yetmedi mi sayın hocam?

Spor

Kartal'ın Ali Koç ile arasındaki görüşmeyle ilgili o iddia ortalığı karıştırdı! Artık yetmedi mi sayın hocam?

Ali Koç TFF'ye ateş püskürdü! Fenerbahçe'nin otobüsü kurşunlandığında...
Ali Koç TFF'ye ateş püskürdü! Fenerbahçe'nin otobüsü kurşunlandığında...

Spor

Ali Koç TFF'ye ateş püskürdü! Fenerbahçe'nin otobüsü kurşunlandığında...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aylık 85 bin dolarlık maaşı reddedip Türkiye’yi seçti ama Hafize Gaye Erkan “Uygun fiyata kiralık ev bulamadım” dedi ve annesinin yanına yerleşti
Ekonomi

Aylık 85 bin dolarlık maaşı reddedip Türkiye’yi seçti ama Hafize Gaye Erkan “Uygun fiyata kiralık ev bulamadım” dedi ve annesinin yanına yerleşti

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan İstanbul'da kiraların çok yüksek olduğunu, ev bulamadığını ve annesine taşındığını söyledi. 85 bin ..
Bozuk saat bile günde 2 kez doğruyu gösterir! Ersan Şen sonunda doğru bir şey söyledi
Gündem

Bozuk saat bile günde 2 kez doğruyu gösterir! Ersan Şen sonunda doğru bir şey söyledi

Hukukçu Ersan Şen, katıldığı televizyon programında CHP Lideri Özgür Özel'in önce şehit cenazesine gitmesine ardından DEM Parti ile görüşmes..
Bu nasıl siyaset? CHP’den Saadet Partisi'ne ödünç vekil
Gündem

Bu nasıl siyaset? CHP’den Saadet Partisi'ne ödünç vekil

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap Saadet Partisi'ne geçti. Saadet Partili Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatının ardından Saadet-Gele..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23