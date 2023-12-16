Ali Koç'un oğlu ünlü isme sövdü!
Fenerbahçe Beko, Monaco'yu 86-74 mağlup etti. Kerim Rahmi Koç'un da izleyici olarak yer aldığı maçta hararetli anlar meydana geldi.
Fenerbahçe Beko, Monaco'yu 86-74 mağlup etti. Kerim Rahmi Koç'un da izleyici olarak yer aldığı maçta hararetli anlar meydana geldi.
Turkish Airlines EuroLeague'in 14. haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, sahasında Monaco'yu ağırladı.
Sarı-Lacivertliler, karşılaşmadan 86-74'lük skorla galip ayrıldı.
Dikkat çeken basketbol maçında ilginç anlar meydana geldi.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un oğlu Kerim Rahmi Koç da maçı izleyenler arasındaydı.
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Rahmi Koç'un maç esnasındaki hararetli anları dikkat çekti.
Koç'un oğlu ayağa kalkıp Monaco oyuncusu Mike James'e yaptığı hareketler sosyal medyada çokça paylaşıldı.
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