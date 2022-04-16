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Spor Ali Koç'un laneti Trabzonspor'a da bulaştı! Taraftarın diline düştü
Spor

Ali Koç'un laneti Trabzonspor'a da bulaştı! Taraftarın diline düştü

Fenerbahçe Başkanı Koç'un mart ayında yaptığı, "Trabzonspor bu sezonun en iyisi" açıklamasından sonra bordo-mavililerin maç kazanamaması sosyal medyada gündeme geldi. Sarı-lacivertli taraftarlar, "Keşke Başkan bu açıklamayı daha önceden yapsaydı" diyerek espriler yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 03:05:00 -
Ali Koç'un laneti Trabzonspor'a da bulaştı! Taraftarın diline düştü

Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Bordo-mavililerin, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un övgüleri sonrasında peş peşe kayıplar yaşaması ise sosyal medyada gecenin konusu oldu.

"Trabzonspor açık ara en iyi futbolu oynuyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 11 Mart Cuma günü yaptığı açıklamada, "Trabzonspor, ligde açık ara en iyi futbolu oynuyor. Kimsenin çıkıp da 'Hakemler sayesinde puanları alıyorlar' demesini kabul etmem. Daha şanslılar tabii ama çok iyi bir kadro kurdular ve tesadüf değil." demişti. Bordo-mavililerin o tarihten bu yana Süper Lig'de maç kazanamaması sosyal medyada espri konusu oldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, "Keşke Başkan bu açıklamayı daha önce yapsaydı" şeklinde yorumlarda bulundu.

Ali Koç'un açıklamasından sonra Trabzonspor'un şansı yaver gitmedi

Ali Koç'un sözlerinden sonra Trabzonspor'un oynadığı maçlar:

Trabzonspor-Göztepe: 4-2

Çaykur Rizespor-Trabzonspor: 3-2

Trabzonspor- Beşiktaş: 1-1

Gaziantep FK-Trabzonspor: 0-0

Trabzonspor- Fatih Karagümrük: 1-1

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