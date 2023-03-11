Ali Koç'un güvendiği dağlara kar yağdı! Yeni sezon için müthiş gelişme...

Yaptığı açıklamalarla Fenerbahçe'den ayrılma sinyalleri veren Jorge Jesus yerine Başkan Ali Koç, Adana Demirspor'un İtalyan çalıştırıcısı Vincenzo Montella'yı getirmek istiyor.

Süper Lig'de Galatasaray'ın gerisinde kalan ve UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Sevilla'yı 2-0 yenilen Fenerbahçe'de takımın deneyimli çalıştırıcısı Jorge Jesus'un geleceği tartışılıyor.

Sevilla mağlubiyetinin ardından Brezilya basınına konuşan tecrübeli teknik adam, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Türkiye çok soğuk bir yer ve buraya alışmakta güçlük çekiyorum. Mayıs ayına kadar beklemelisiniz. Herkese kucak dolusu sevgiler gönderiyorum."

Arayışlar başladı

Jesus'un bu sözleri takımdan ayrılacağı iddialarını güçlendirdi. Fenerbahçe Yönetimi ise 1 yıllık mukavele imzalanan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jorge Jesus'un yerine şimdiden aday bakmaya başladı. Habertürk'ün haberine göre; Fenerbahçe, gelecek sezon İtalyan modeline geçmeyi düşünüyor. Sarı-lacivertliler, sezon sonunda Adana Demirspor ile sözleşmesi biten başarılı teknik adam Vincenzo Montella'yı gündemine aldı.

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Başkan Ali Koç'un Montella'nın oynattığı futbolu beğendiği öğrenilirken, Süper Lig'i tanıması nedeniyle de Jorge Jesus'un ardından İtalyan çalıştırıcının takıma gelmesi isteniyor.

2021 yılında Adana Demirspor'un başına geçen 48 yaşındaki teknik direktör, mavi-lacivertli ekiple bu sezon 1.77 puan ortalaması yakaladı.