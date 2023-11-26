Ali Koç’un Dilan Polat'la ne ilişkisi var?

Gazeteci Murat Ağırel, Lamine Diack ve Umut Nayir transferlerini Fenerbahçe Kulübü’ne ve Kulüp Başkanı Ali Koç'un yakın çevresine sordu.

Ağırel’in yazısında aktardığı soru ve yanıtlar şöyle:

“Dilan ve Engin Polat’a ait şirketler ile kaç sponsorluk anlaşması yapıldı ve bu anlaşmadan Fenerbahçe ne kadar para aldı?

Dilan Polat markası ile kadın voleybol takımı tayt arkası sponsorluğu için 21.07.2023 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Akabinde Engin Polat For Men markası ile erkek voleybol takımının forma kol sponsorluğu için 24.08.2023 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Tüm görüşmeler şirketlerin yetkili ajansı aracılığı ile gerçekleştirildi. İlave olarak Engin Polat For Men markası için 2023/24 sezonunda Ülker Stadyumu’nda maç başı 1 dakikalık LED reklam kullanımına imkân veren bir reklam sözleşmesi, Dilan Polat için bir adet 2023/24 sezonu futbol loca kullanım sözleşmesi mevcut.



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Polatların mal varlıklarına tedbir konulmasına rağmen şirketlerinin reklamları neden Hatayspor maçında saha kenarında yansıtıldı?

Sözleşme, kişilerin gözaltına alınmasından sonra yeniden değerlendirilmiş ve 3.11.2023 tarihinde ihtarname gönderilerek sözleşmenin askıya alındığı ve idari makamlar tarafından yapılacak herhangi bir tebliğe kadar da sözleşmenin askıda kalacağı belirtilmiştir. Ardından hiçbir reklam faaliyeti gerçekleştirilmedi.

Tuzlaspor Kulübü Onursal Başkanı Feyzi İlhanlı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında Lamine Diack isimli futbolcunun sonraki transferiyle ilgili yüzde 30’luk bir payı taahhüt ettiğine ilişkin iddialarda bulundu. Ne söylemek istersiniz?

Bu iddia hukuki olarak son derece mesnetsiz ve ayrıca da mantık dışı. Fenerbahçe, 14.07.2022 tarihinde Lamine Diack transferi ile ilgili Tuzlaspor ile anlaşmış ve sözleşme imzalamıştır. Bu sözleşme kapsamında da Tuzlaspor’a ödeme yapıldı. Dolayısıyla Tuzlaspor’un bahsettiği sonraki satıştan yüzde 30 pay taahhüdü gerçek değildir. Sözleşme 175 bin Avroluk şarta bağlı transfer bedeliyle imzalanmıştır. 175 bin Avroluk bu bedelin Fenerbahçe tarafından Tuzlaspor’a ödenmesi de oyuncunun başka bir kulübe transfer olma şartına bağlıdır. Oyuncu Ankaragücü’ne transfer olmuştur. Transferin başka bir kulübe gerçekleşmesi sebebiyle dayanışma katkı payı kesilerek geriye kalan tutar eksiksiz şekilde Tuzlaspor’a ödenmiştir. Tuzlaspor tarafının iddialarında yer alan yüzde 30’luk pay taahhüdü gerçek olsaydı bu durum iki kulüp arasında imzalanan sözleşmede yer alırdı. Ancak sözleşmede böyle bir madde bulunmamaktadır.”

Eyüpspor 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı Mehmet Umut Nayir’i Fenerbahçe’ye transfer etti ve bedel almadı. Karşılığında bir şey verildi mi?

Fenerbahçe ile Eyüpspor arasında Umut Nayir’in transferi için imzalanan sözleşmede sabit bir transfer bedeli ödenmemesi kararlaştırılmıştır. Bunun yerine Nayir’in Fenerbahçe’den başka bir kulübe satışından Eyüpspor’a yüzde 50 pay verilmesi taahhüt edilmiştir. Bunun yanında Eyüpspor’a ön alım hakkı da tanınmıştır. Bu ve buna benzer örneklerine çokça rastlanmaktadır."