Ali Koç'un çıkışı sonrası, adı geçen isimler konuştu
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yeni sezonda Türk teknik adamla çalışacağını söylemesinin ardından gözler 3 teknik adama çevrildi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün Mali Genel Kurul Toplantısı'nda teknik direktör için konuştu. O konuşmanın ardından ismi sarı-lacivertlilerle anılan 3 isimden açıklama geldi.
"Benimle temasa geçilmedi"
TRT Spor'a konuşan İsmail Kartal, "Eşimle beraber Başkan Ali Koç'un konuşmalarını izledim. Benimle şu ana kadar temasa geçilmedi. Ancak önümüzdeki günler ne gösterir, bilemiyorum" ifadelerini kullandı.
"Haberim yok"
Sosyal medyadaki iddialar üzerine TRT Spor'a konuşan Aykut Kocaman, "Gelişmelerden haberim yok" ifadelerini kullandı.
"Teklif almadım"
Beyaz TV'ye konuşan Sergen Yalçın, "Fenerbahçe'den herhangi bir teklif almadım. Kendileriyle bir görüşmemiz olmadı" açıklamasında bulundu.
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