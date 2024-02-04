Ali Koç’un attığı FETÖ çamuruna tokat gibi cevap! “Sahtekarlara inanmayın” deyip öyle bir tiye aldılar ki…

Suudi Arabistan’da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finalini gölgeleyip, imza attığı Mustafa Kemal provokasyonuyla kemalist kitleyi harekete geçirmeye çalışan Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu’nda Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu ile birlikte bazı gazetecileri hedefe koydu.

Futbol kurallarına aykırı şekilde, anlaşma süresinin sona ermesinden sonra ‘Mustafa Kemal’ baskılı forma dayatması yaparak maça saatler kala kriz çıkmasına sebep olan Ali Koç, provakatif bir eyleme daha imza attı.

Amacı ifşa olunca çamur attı!

Süper Kupa finalinin iptal edilmesinin ardından, taraftarlarını havalimanlarına davet ederek açık bir kışkırtmaya imza atan Koç, amacına ulaşamayınca kendisini eleştiren medya kuruluşlarıyla gazetecileri çirkin ithamlarla hedef gösterdi.

Ali Koç, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında, platforma kurulan ekrana Ali İhsan Karahasanoğlu ve Abdulkadir Selvi’nin görüntüleriyle birlikte bazı gazetecilerin ve sosyal medya fenomenlerinin görsellerini yansıttı

Koç’un eylemi, Fenerbahçe’nin sosyal medya hesaplarında, “Bize saldıranların ortak noktaları, Fenerbahçemizin sıkı sıkıya bağlı olduğu Atatürk ilkelerini sevmiyor olmasıdır. Bu kişiler geçmişte terör örgütü FETÖ’ya hizmet etmekteydi.” ifadeleriyle servis edildi.

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Çirkin saldırıya tokat gibi cevap!

Ali Koç’un çirkin mesajına tokat gibi bir cevap veren Avukat Yaşar Baş’ın paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu.

Baş, Koç’u tiye aldığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

Ali Koç’un, kendisini eleştirenlerin terör örgütleri ile işbirliği yaptığını söylediği saatlerde, İçişleri Bakanlığından gelen mesaj;

"Adınız terör örgütü ile ilgili olaylara karıştı diyerek sizden talepte bulunan sahtekarlara inanmayın"



