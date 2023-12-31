Ali Koç'un Atatürk hassasiyeti: Suud'a aslan Yunan'a serçe!

Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe geçen yıl AEK Larnaca deplasmanında Türk bayrakları toplatılmasına ve afişlerin üzeri kapatılmasına rağmen maça çıkmıştı.

Dün oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa müsabakası öncesi, Suudi yönetiminin aldığı kararla 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' pankartı ve Atatürk tişörtüne izin verilmeyeceği öne sürülmüştü.

İki kulüp yetkilileri, milli hassasiyetlerden ödün vermeyeceklerini söyleyerek, Suudilerin kararından dönmemesi halinde maça çıkmama kararı alacaklarını bildirmişti.

Süper Kupa maçı iptal oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Turkcell Süper Kupa maçının, organizasyondaki 'bazı aksaklıklar nedeniyle' ileri bir tarihe ertelediğini duyurdu, takımlar gece saatlerinde Türkiye'ye döndü.

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Ali Koç: Cumhuriyetin ilkeleri sorgulanıyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa finalinden saatler önce yaptığı açıklamada, Suudi yetkililerin Atatürk konusundaki taleplerini reddettiğini ve bu nedenle maça çıkmayacaklarını ilan etmişti. Koç, konuya ilişkin, "Fenerbahçe'nin duruşu, cumhuriyet ilkelerine sahip çıkışı, Atamız konusundaki duruşu, söylemi, eylemi bir maç buraya geldik diye sorgulanacaksa bunu pek samimi bulmuyorum ve abesle iştigal olarak görüyorum." demişti.

Suud'a aslan Yunan'a serçe: Ali Koç

Milli değerlere hassas olan aynı Ali Koç, daha bir yıl önce, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ekibi AEK Larnaca deplasmanında Türk bayraklı atkıların stada alınmamasına ve pankarttaki Türk bayrağının kapatılmasına sessiz kalmıştı.

Fenerbahçe taraftarının AEK Larnaca maçında açtığı pankarttaki Türk bayrağının üzeri kapatılmıştı.

Fenerbahçe'nin AEK Larnaka'yı 2-1 mağlup ettiği maç öncesi stada girişte Rum güvenlik görevlileri Türk bayraklarını toplamıştı.

Yaşananlar, maçın ertesi gününde KKTC basınında geniş yankı bulmuştu.