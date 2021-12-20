Ali Koç'un, 'Ali Maçalan' dediği Ali Şansalan Trabzonspor maçına atandı

Süper Lig'de 17. hafta sonunda en yakın rakibinin 9 puan önünde 42 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, ligde yarın deplasmanda Altay'a konuk olacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, ligde 18. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Merkez Hakem Kurulu, Galatasaray-Başakşehir maçının hakemi Zorbay Küçük'ü bu hafta dinlendirilirken, Altay-Trabzonspor maçına da dikkat çeken bir atama yaptı.

MHK, lider Trabzonspor'un maçına, bordo mavili takımın sahasında 3-1 kazandığı Fenerbahçe maçında yönetimi çok tartışılan Ali Şansalan'ı atadı.

Şansalan'ın maçın 23. dakikasında Fenerbahçeli Kim Min-Jae'yi ikinci sarı karttan gösterdiği kırmızı kart büyük tepki çekerken, Fenerbahçe Kulübü Ali Koç karşılaşmanın ardından maçın hakemine yönelik "Ali Şansalan değil 'Ali Maçalan" ifadelerini kullanmıştı.

Ali Şansalan bu sezon Trabzonspor'un iki karşılaşmasında görev yaptı. Trabzonspor bu maçlarda Giresunspor'u deplasmanda 1-0, Fenerbahçe'yi ise evinde 3-1 mağlup etti.