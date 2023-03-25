Ali Koç'tan şaşırtan bir hamle daha! Tedirgin eden olay...

Fenerbahçe'de yaptığı transferlerle tartışılan Ali Koç sürpriz bir transfere daha imza atmaya hazırlanıyor. Forvet transferi için çalışmalara şimdiden başlayan Ali Koç, 20 maçta sadece 1 golü olan santrfor için görüşmelere başladı. Akşam'a göre; Söz konusu hamle Fenerbahçelileri şaşkına çevirdi.

Fenerbahçe'de Ali Koç beklenmedik bir transfere imza atabilir. Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'nin 20 maçta 1 golü olan forvete yönelmesi taraftarlar arasında şaşkınlık yarattı. Ali Koç'un 26 yaşındaki forvet için temaslara başladığı kaydedildi.

FENERBAHÇE'DEN SÜRPRİZ TRANSFER HAMLESİ

Galatasaray'ın ensesine dayanan ve şampiyonluk umutlarını artıran Fenerbahçe bir yandan da transferde hareketli saatler geçiriyor. Joshua King ve Joao Pedro'nun formundan memnun olmayan Sarı-Lacivertliler, tartışma yaratacak bir transfer için görüşmelere başladı.

ALİ KOÇ'TAN ŞAŞIRTAN TERCİH

Ali Koç 2023-24 sezonunun transfer hamlelerine şimdiden başlarken, kulübe futbolcu önerisi yağıyor. Bu isimlerden biri de -Fotomaç'ın haberine göre- Neal Maupay oldu. Fenerbahçe'nin Everton'da bu sezon 20 maçta sadece 1 gol atabilen futbolcuyu gündemine alması şaşkınlık yarattı.

Ali Koç ve ekibinin, 26 yaşındaki forvet için görüşmelere başladığı iddia edildi. Everton, Fransız golcüyü sezon başında 11,8 milyon euroya transfer etmiş ve 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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