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Ali Koç'tan Phillip Cocu'ya şok ifadeler: Gidersen kal demem

Fenerbahçe Başkanı Koç, Başakşehir maçı sonrası Hollandalı çalıştırıcı ve menajeri Rob Jansen ile İstanbul'da bir araya gelmişti. Yapılan o kritik toplantının tüm ayrıntılar da ortaya çıktı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 21:00
Ali Koç'tan Phillip Cocu'ya şok ifadeler: Gidersen kal demem

Sivasspor beraberliği sonrası Fenerbahçe’de Teknik Direktör Phillip Cocu yeniden tartışılmaya başlandı. 9 haftada 9 puan toplayan Hollanda çalıştırıcının gönderilmesi gerektiği Sarı-Lacivertli kulislerde yüksek sesle dile getiriliyor. Cocu için Başakşehir beraberliği sonrası da aynı söylemler dile getirilmişti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başakşehir maçı sonrası Hollandalı çalıştırıcı ve menajeri Rob Jansen ile İstanbul’da bir araya gelmişti. Yapılan o kritik toplantının tüm detayları da ortaya çıktı.

KOÇ’UN KARARI MERAK EDİLİYOR

Başkan Koç’un, menajer Rob Jansen’in hazır bulunduğu toplantıda Cocu’ya “Seni ben getirdim. Bu nedenle göndermem. Ama sen gidersen de ‘Gitme’ demem. Tazminat konusunda sana ödeme yapacak durumumuz yok” ifadelerini kullandığı öğrenildi. Bilindiği gibi Cocu’nun menajeri Jansen, tazminat için Başkan Ali Koç’tan 3 milyon euro istemişti. Koç ise 1.2 milyon euro verebileceklerini Rob’a iletmişti. Sivas beraberliği sonrası Ali Koç’un nasıl bir tavır sergileyeceği ise merak konusu olmaya başlandı.

DURUM DEĞERLENDİRİLECEK

Ali Koç,  Sivasspor maçının ilk yarısında Comolli’yi yanına getirerek sahada oynanan etkisiz oyuna tepki gösterdi. Başkan Koç’un karşılaşma sonunda da soyunma odasına giderek futbolcularla sert bir konuşma yaptığı belirtiliyor.  Ali Koç’un bu hafta içinde Sportif Direktör Comolli ve Teknik Direktör Phillip Cocu ile bir araya gelerek bir durum değerlendirmesi yapacağı belirtildi. (Akşam)

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 21:00
  1. Sivas
  2. İstanbul
  3. Ali Koç
  4. Fenerbahçe
  5. Phillip Cocu

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