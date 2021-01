Ali Koç'tan Mustafa Cengiz'e 'evin oğlu' yanıtı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Mesut'un saha içi ve dışında ortaya koydukları, rekorları, aklı becerisi ortada. Evin oğlu diyorum üstüne basarak. Beğenin beğenmeyin istediğiniz yere çekin evin oğlu geldi" dedi.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu (YDK) toplantısı, koronavirüs tedbirleri kapsamında online olarak gerçekleştirildi. FB TV ve sosyal medya hesaplarından yayınlanan 2021 yılı Ocak ayı olağan divan kurulu toplantısını Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük evinden yönetirken, Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde sosyal mesafe kuralına uyarak takip etti. Ali Koç, yüksek divan kurulu üyelerinden gelen sorulara yanıt vererek konuşmasına başladı.

Çok yoğun bir programdan geçildiğini ifade eden Ali Koç, Galatasaraylı futbolcu Omar ile ilgili gelen bir soruya, "Biz kazayı duyar duymaz açıklamamızı yaptık, içimiz parçalandı. Bu gibi jestler zaman zaman kulüpler arasında oluyor bazıları yansıyor bazıları yansımıyor ama bir ziyaretimiz olmadı. Bu tür adımların Türk futboluna katlı sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.

"Mesut sahaya çıkıp bir kere daha dünyaya kim olduğunu gösterecek"

Ali Koç, dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'in Türkiye'ye getirilmesi ile ilgili olarak, "İnşallah Mesut sahaya çıkıp bir kere daha dünyaya kim olduğunu gösterecek. İnşallah hayırlı uğurlu bir transfer gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu.

"Beğenin beğenmeyin, istediğiniz yere çekin, evin oğlu geldi"

Başkan Koç, 3 oyuncu ile ilgili net konuşabileceğini ifade ederek bir nokta atışı daha yapabileceklerini dile getirdi. Koç, "Szalai'nin işlemleri bitti, bu maçta oynayabilir. İkincisi ise Osayi. Onlardan çok beklentilerimiz var. Hocamız ve sportif direktörümüzün talepleri doğrultusunda alındı. Bir nokta atışı daha yapmamız gerekebilir. Mesut Özil'i renklerimize bağlamak için uğraş verdik, adım attık. Mesut'un kariyeri ile ilgili pek bir şey söylememe gerek yok. O'nu tartışmaya açmama gerek yok. Kısa bir süre Arsenal'le sorun yaşadı. Bugüne kadar Mesut'un saha içi ve dışında ortaya koydukları, rekorları, aklı becerisi ortada. Ama bununla beraber bazı futbolcularda olduğu gibi Mesut bir marka. Evin oğlu diyorum üstüne basarak. Türkiye'ye üst seviyede isimler geldi ama bu seviye de isim gelmedi. Beğenin beğenmeyin istediğiniz yere çekin evin oğlu geldi. Dünya çapındaki mecralar her gün haber yaptı. Fenerbahçe'nin eşsiz taraftarının gücünü bu süreçte bir kez daha yaşadık. Bir rüya demiştik hem onun hem de Fenerbahçe'nin ortak gerçeği olduğunu gerçekleşmek üzere olduğunu söylüyorum. Benim için imzalar atılmadıkça hiçbir transfer gerçekleşmemiştir. İmza ise karantinası Allah'ın izni ile bugün ve yarın 2 test yapılacak ilk idmanının yarın akşam olmasını arzuluyoruz. Fenerbahçe'ye duyduğu özlemle çok başarılı olacağını diliyoruz. Mesut'un kalbi gönlü buradaydı bizim için çok büyük avantaj, hiçbir sakatlığı da yok. Her idmana çıktı, maçlarda oynadı. Sadece maç eksiği var onları da en kısa zamanda giderecek. Ne zaman oynayacağına ise hocamız karar verecek. Mesut'un hazır olma durumu karar verecek. Eski hocasıyla konuştuğumda 3 ile 4 hafta sürer demişti. Kendi durumunu da bile biri olarak herhalde 2 hafta sonra maçlara girer, inşallah bunda yanılmam" dedi.

"Her şey yolunda giderse..."

Ali Koç, Mesut Özil'in imza töreni il ilgili olarak ise "Her şey yolunda giderse salı veya çarşamba imza olur. Fener Ol'u burada imzalar atılana kadar Mesut Ol'a çevireceğiz. En az bir SMS rica ediyorum. İmza gününe kadar bakalım ne kadar SMS atılacak. Her zaman destek oluyorsunuz ama bu kulübü sizler ayakta tutuyorsunuz. Bununla ilgili iletişim de yapacağız. 2 saat kala gaza basacağız. Fenerbahçe'ye aidiyet duygusunu göstereceğiz. Bir sayaç konuldu oradan da takip edebileceksiniz. Destekleriniz sizlerden rica ediyoruz. Bu transfer olmasa da her türü desteğinizi rica ediyoruz. İnşallah sezon sonunsa mutlu ve mesut oluruz. Mesut Özil'in ise ilk testi negatif çıktı onu da söylemek istiyorum" dedi.