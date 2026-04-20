RTÜK 32 yaşında! Başkan Daniş: Yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz

RTÜK 32 yaşına girdi. RTÜK’ten yapılan açıklamada “20 Nisan 1994’ten bu yana değişen ekranlara, gelişen teknolojilere tanıklık ettik; ancak yayıncılığın temelini oluşturan ilkelerimizden hiçbir zaman vazgeçmedik. 32 yıldır, kamu yararını önceleyen, etik sorumluluğu merkeze alan bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. RTÜK olarak, dün olduğu gibi bugün de ilkeli ve sorumlu yayıncılığın teminatı olmaya devam edeceğiz.” denildi.

RTÜK BAŞKANI DANİŞ'TEN 32. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ MESAJI

Geleceğin hızla dönüşen medya ekosisteminde, dijitalleşmenin sunduğu imkanları en doğru şekilde değerlendirirken, milli ve manevi değerlerimizi koruyan, toplumsal sorumluluğu önceleyen ve güvenilir yayıncılığı güçlendiren bir anlayışla yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Daniş sosyal medya hesabından, Üst Kurulun 32. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, "20 Nisan 1994'ten bu yana değişen teknolojiyle büyüyen gücümüz, sarsılmaz ilkelerimizdir." değerlendirmesine yer veren Daniş, şunları kaydetti:

"32 yıllık birikimiyle RTÜK, kamu yararını esas alan, etik ve sorumlu yayıncılığın güvencesidir. Geleceğin hızla dönüşen medya ekosisteminde, dijitalleşmenin sunduğu imkanları en doğru şekilde değerlendirirken, milli ve manevi değerlerimizi koruyan, toplumsal sorumluluğu önceleyen ve güvenilir yayıncılığı güçlendiren bir anlayışla yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Hakikat çağında hedefimiz, sadece denetleyen değil, aynı zamanda yön veren, rehberlik eden ve yayıncılık standartlarını daha da yukarı taşıyan bir RTÜK vizyonunu hayata geçirmektir. Geleceğe emin adımlarla ilerlerken, ilkelerimizden aldığımız güçle, kamu yararını her zaman en üstte tutmayı sürdüreceğiz."

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN, RTÜK'ÜN 32. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI

"Ülkemizin güzide kurumlarından biri olan RTÜK, yayıncılık alanında kamu yararını önceleyen, milli ve manevi değerlerimizi gözeten, milletimizin hassasiyetlerini esas alan, etik ilkelere bağlı bir denetim ve düzenleme anlayışıyla önemli bir sorumluluğu yerine getirmektedir." ifadesini kullandı.

Duran, yaptığı paylaşımda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) 32. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

"Ülkemizin güzide kurumlarından biri olan RTÜK, yayıncılık alanında kamu yararını önceleyen, milli ve manevi değerlerimizi gözeten, milletimizin hassasiyetlerini esas alan, etik ilkelere bağlı bir denetim ve düzenleme anlayışıyla önemli bir sorumluluğu yerine getirmektedir" değerlendirmesinde bulunan Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü iletişim vizyonu doğrultusunda medya alanında kaliteyi artıran, sorumlu yayıncılığı teşvik eden ve dijitalleşen dünyaya uyum sağlayan çalışmalarıyla ülkemizin iletişim ekosisteminde kritik bir rol üstlenmeye devam etmektedir. Bu vesileyle, tüm RTÜK ailesini kutluyor, ülkemizin iletişim gücüne katkı sunan çalışmalarında başarılarının devamını diliyorum."