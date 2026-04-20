Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Bengü'nün test sonucu belli oldu!
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan Şarkıcı Bengü'nün test sonucu belli oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında geçtiğimiz günlerde örnekleri alınan şarkıcı Bengü'nün test sonucu belli oldu.
Adli Tıp Kurumu'nda kan, idrar ve saç örneği alındıktan sonra serbest bırakılan ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla test sonucunu duyurdu.
TEST SONUÇLARI TEMİZ ÇIKTI
Bengü, avukatı tarafından yapılan açıklamayı hesabından geri paylaşarak, verdiği örneklerde herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadığı şu sözlerle açıkladı:
"T.C. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurum Başkanlığı Kimya İhtisas Dairesi tarafından müvekkil Bengü Erden'in kan ve saç örneklerinde yapılan incelemeler neticesinde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin bulunmadığı anılan kurum tarafından tanzim edilen 09.04.2026 tarihli raporla sabit olmuştur. Bu vesileyle müvekkil Bengü Erden'in, hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu/uyarıcı madde kullanmadığını bir kez daha belirterek, müvekkilin öncelikle bir anne olmasından sebeple, konu ile ilgili yorum ve haberlerde hassasiyet gerekliliği ile, gerçeği yansıtmayan iddia ve haberlere itibar edilmemesini saygıyla rica ederiz."
