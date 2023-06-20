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Spor Ali Koç'tan milli yıldız Arda Güler'i ikna çalışması!
Spor

Ali Koç'tan milli yıldız Arda Güler'i ikna çalışması!

Yeniakit Publisher
2023-06-20 22:12:00 - 2023-06-20 22:48:43
Ali Koç'tan milli yıldız Arda Güler'i ikna çalışması!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, milli yıldız Arda Güler'in sarı lacivertli takımda kalması için harekete geçti.

Yabancı kulüplerin transfer listesindeki Arda Güler, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la bir araya gelecek.

Ali Koç, sarı-lacivertli ekibin genç yıldızı Arda Güler'le yarın görüşecek.

'Yarın 1'de görüşürüz'

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla adını Avrupa'nın kulüplerinin transfer listesine yazdıran 18 yaşındaki milli yıldızın sarı-lacivertli ekipteki geleceği yarın belli olacak.

1 sezon daha kulüpte kalması istenen Arda Güler'i ikna etmek için Fenerbahçe Başkanı Ali Koç devreye girdi.

Fenerbahçe'nin 2023/24 sezonunda giyeceği formaların lansmanında Koç ile Arda Güler bir araya geldi ve yarın görüşmek üzere sözleşti. Başkan Ali Koç'un, Arda Güler'e "Yarın 1'de görüşürüz" dediği duyuldu.
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Ali Koç'un, Arda Güler ile şartları konuşarak sarı-lacivertli ekipte kalması için ikna etmeye çalışacağı öğrenildi.

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