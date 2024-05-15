Ali Koç'tan karşı hamle! Aziz Yıldırıma karşı harekete geçti!

Fenerbahçe'de seçimler yaklaşırken adaylar kartlarını açmaya başladı. Aziz Yıldırım'ın Mourinho hamlesine karşılık vermek isteyen Ali Koç, yıldız teknik direktör hamlesinin yanında kulüp yapısında değişikliklere gitmeyi planlıyor.

Zidane ile ön görüşme yapıldı

Koç, gündeme Fransız çalıştırıcı Zinedine Zidane'ı aldı. Sportif direktör Mario Branco, başarılı teknik adamla bir ön görüşme yaptı. Branco, yapılan zirvede 51 yaşındaki deneyimli isme F.Bahçe'nin yeni sezonda yapacağı futbol projesini detaylı bir şekilde anlattı. Zidane ile birçok Avrupa kulübünün yakından ilgilendiği öğrenildi. Fransız hoca kariyerini nasıl sürdüreceği konusunda henüz net bir karar almış değil.

Futbol şubesi değişiyor

Ali Koç, yeni sezonda çalışacağı teknik direktörü belirlemek için geniş bir liste hazırlamış durumda. Sarı-Lacivertli kulislerde hazırlanan listede Löw ve Antonio Conte gibi önemli isimlerin yer aldığı dile getiriliyor. Haziran ayının başında yapılacak seçimden galip çıkması durumunda Ali Koç, öncelikle hoca sorununu çözecek. Futbol şubesini tamamen değiştirmeyi hedefleyen F.Bahçe Başkanı Ali Koç, bu konuda da görüşmelerini sürdürüyor.



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RUS BASININDAN IVİC İDDİASI

Rus basını ise teknik direktör konusunda farklı bir ismi gündeme getirdi. Yapılan haberlerde ise şu iddialar yer aldı: "Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Krasnodar'ın eski teknik direktörü Vladimir Ivic ile bir toplantı gerçekleştirdi. Fenerbahçe'de Balkan oyuncuların çok olması bu transferin gerçekleşme ihtimalini yükseltiyor. Spartak Moskova da Ivic ile ilgileniyor. Sırp teknik adam kariyeriyle ilgili kararını haziran ayının başında verecek. Herkes Ivic'in vereceği kararı bekliyor."