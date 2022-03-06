Ali Koç'tan hakem çıkışı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında oynayacakları Trabzonspor maçı öncesi Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"Bordeaux maçının kahramanıdır"

"Üniversite yıllarımda Houston'da okuyordum. O dönemde Hüseyin Çakıroğlu kansere yakalandı, Houston'a geldi. Yazın İstanbul'a döndük ve İsmail Hoca ile tanıştık. Ne yazık ki Hüseyin'i kaybettik. Bordeaux maçının kahramanıdır."

"33-34 sene sonra İsmail Hoca ile başkan ve teknik direktör olduk. Şimdi de kızının nikah şahidiyim, aklımın ucundan geçmezdi."

"İnşallah pazar akşamı damada ve ve geline, alacağımız galibiyetle güzel bir düğün hediyesi veririz."

" Asla TFF'yi arayıp, hakem istemedim"

"Kişilerle ilgili yorum yapmadım. Asla TFF'yi arayıp, hakem istemedim. İnşallah maça atanan ismin, hakem şansı yanında olur. Umarım maç sonu hakem konuşulmaz."

"Herkes tepki koyabilir"

"Fenerbahçe taraftarı, rakibe Kadıköy'de olduğunu hatırlatır. İnşallah böyle olur. İnşallah diyorum çünkü son dönemde farklı oluyor. Herkes tepki koyabilir ama bu maçın ilk yarısında, maç 0-0'iken, 2-1 gerideyken olmamalı!"

"Futbolcular bundan etkileniyor"

"Futbolcular bundan etkileniyor. Top almaktan bile çekiniyorlar. İnşallah Fenerbahçe'ye ne kadar itici güç olabileceklerini gösterebilirler."

"Herkes eteğindeki taşları döksün"

"Herkes eteğindeki taşları döksün. Zor günlerde kimin nerede olduğunu görmek istiyorum. İyi de bir tecrübe oluyor. Neler olacağını göreceğiz."

"Taraftar bu kulübün sahibidir"

"Çubukluyu temsil eden insanların, rakiple mücadele ettiği anlarda futbolcularımızı yuhalamak, ıslıklamak, takımı ıslıklamayı hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Bu düşüncem de hiçbir zaman değişmeyecektir."

"Taraftar bu kulübün sahibidir. Ancak bu şekilde davranmamalılar."