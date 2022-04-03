Ali Koç'tan Fenerbahçelileri çıldırtan gaf

Dün akşam 55. doğum gününü kutlayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, son dönemde tartışma konusu olan 'yeni yabancı hoca' hakkında da açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal'ın "2. adam olmayacağım." sözleri tartışılırken bu sözlerden saatler önce Ali Koç'un bir panelde yaptığı konuşma dikkat çekti.

Başkan Koç, "Konuştuğumuz hocalardan biri beni çok heyecanlandırdı. '90'ların Fenerbahçe'sini getireceğim. Fenerbahçe'yi eskisi gibi oynatıp hem saha içinde hem de saha dışında domine edeceğim' dedi." diyerek gaf yaptı.

1990'lı yıllarda sarı-lacivertliler şimdiki döneminden farksızdı. 1989-1990 - 1999-2000 yılları arasında sadece bir kez (1995-1996) şampiyon olan Fenerbahçe'nin o dönemi de parlak geçmemişti.

Bu sözler üzerine Başkan Ali Koç taraftarların eleştirisine maruz kaldı.