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Ali Koç'tan Fenerbahçe taraftarına kötü haber

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kombinelere yapılan zam konusunda geri adım atılmayacağını açıkladı.

21 Haziran 2019 Cuma 18:38
Ali Koç'tan Fenerbahçe taraftarına kötü haber

Fenerbahçe'de gelecek sezon için kombinelere yapılan zamlar büyük ses getirmişti. Taraftarların çoğu kötü geçen sezonun ve Avrupa Kupalarına gidilmemesine rağmen yapılan zamlara tepki göstermişti. Yaşananlar gelişmeler sonrasında Fenerbahçe Kulübü zamların geri alınmayacağını ancak kombine devir kısıtlaması kuralından vazgeçildiğini açıkladı.

Fenerbahçe, 2018-19 sezonunda 39 bin 226 adet kombine satarken Ülker Stadı'nda oynanan maçlarda ortalama 29 bin 429 seyirci karşısında sahaya çıktı. Küme düşme potasına kadar gerilemesine rağmen sezonu 6. sırada bitiren ancak Avrupa vizesi alamayan Sarı-Lacivertlilerde yeni sezonun kombine fiyatlarına yapılan zamlar tepkilere neden oldu. Zamların yanı sıra taksitle kombine alımına yüzde 8 vade farkı konulması ve kombine devir sınırlamasının 6 maça düşürülmesi de taraftar gruplarının şikayetleri arasında yer aldı.

Galatasaray'dan daha pahalı

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'ın daha ucuz fiyattan kombine satması da Fenerbahçeli taraftarların yönetime olan tepkilerinin artmasına sebep oldu. 'FenerOl' kampanyasına da milyonlarca lira bağış yapan taraftarlar, kombinelere yapılan zamların geri çekilmesini talep etti. F. Bahçe yönetimi yaşananlar üzerine bir açıklama yayınlarken "Belirlenen zam oranının değerlendirilmesinde özellikle ülkemizdeki enflasyon oranı ve kulübümüz ödemelerinin döviz üzerinden olduğu gerçeğinin de göz önüne alınması gerektiğini ifade etmek isteriz" denildi.

"Kombine zamları için teşekkür ederiz"

Başkan Ali Koç'un büyük destek verdiği 1907 UNIFEB, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tüm olumsuzluklara ve başarısızlıklara rağmen sezon boyunca cefasına ortak olduğumuz, kötü gününde elimizi değil gövdemizi taşın altına koyduğumuz, iftiralara ve operasyonlara karşı arkasında ve dimdik ayakta durduğumuz, cefasına seyirci değil, sevdalı olduğumuz; fakat her şeye rağmen kusurlu bir devir sistemi ve fahiş kombine zamlarıyla ödüllendirildiğimiz için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

Öğrencilere %50 indirim

Fenerbahçe tribünlerinin önde gelen gruplarından 1907 Gençlik de yaptığı duyuruda "Yönetimimizi açıkladıkları kombine kart fiyatlarını tekrar gözden geçirmeye davet ediyor, konuyla ilgili gerekeni yapacaklarına inanıyoruz" denildi. Sarı-Lacivertli kulüp ayrıca 1995-2003 doğumlu öğrencilerin, 22 Temmuz'dan itibaren öğrenci belgeleriyle yüzde 50 indirimli olarak kale arkası tribününden 700 liraya kombine bilet temin edebileceğini belirtti.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 18:38
  1. Galatasaray
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