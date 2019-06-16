Ali Koç'tan çok sert açıklama: Oynanan tiyatro çirkin

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün 2018 yılı mali genel kurul toplantısında açıklama yaptı.

İşte Ali Koç'un açıklamaları:

"Bir üniversite, bir tıp fakültesi kurma arzusu vardı. Samandıra'ya giderken Ataşehir'in orada bir bina var, üstünde koca bir Fenerbahçe logosu var. Mesela o binayla 10 yıllık anlaşmamız var. 220 milyon TL'lik bir anlaşmamız var sırf o binadan. Bir üniversite kurmak, kolay iş değil. Bizim üniversitemiz var. Biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, ana işimiz olan spor faaliyetlerimize ihtiyacımız olan kaynakları bulamazken, böyle bir maceraya girmemiz söz konusu değildi. Biz ne yaptık? Medicana Grubu'yla 10 yıllık bir anlaşma yaptık. İsmi Fenerbahçe Üniversitesi olacak. 10 yıl boyunca talebe sayısının %2'si Fenerbahçe Spor Kulübü'nün, Fenerbahçeli çocuklara burs verebileceği şekilde hak olarak bize verilecek. İsim hakkı için belli bir meblağ alınacak. Vakfa koyduğumuz evler, villalar, araziler ve en önemlisi Fenerbahçe Kulübü'nün hissesi bize geri verilecek. Üniversitedeki talebe sayısı 4000'in üstüne çıktığı zaman her talebe başına gelir ortaklığı diyeceğimiz bir modele imza attık. İnşallah Eylül - Ekim ayında üniversitemiz faaliyete geçecek. Bizden önceki yönetimin anlaşması üzerine üniversitemiz Ataşehir'deki o binada olacaktır."

"22 milyon euro koymaya hazırız"

"Bu işler zor işler. Gönül işleri, fedakarlık isteyen işler. İşler bizimki gibi kötü gittiği zaman kafanızı yastığa koyduğunuzda uykunuzu kaçıran o kadar çok konu oluyor ki... Çoğu konudan sizi endişelendiren bir görev bu. Bu sene, hakikaten talihsiz bir sezon geçirdik. Becweremedik edemedik. Çok kötüyüz. Vasatız. Atıp tutmak kolay. E basketbolda? Final Four'a iki rekor kırarak gittik. 1 ay, 1 buçuk ay kala sakatlık açısından başımıza gelmeyen kalmadı. B,r talihsizlik var. Talihsizlik demişken son iki ayda kaybettiğimiz 4 büyüğümüzü de unutmayalım. bir ara kulüp cenaze işleri gibi oldu. İnşallah bütün bu talihsizlikleri üstümüzdenm atabiliriz. Bu işler öyle işler ki bazı insanlara malzeme olabiliyorsunuz. İnsanlar zsizi tenkit edebiliyorlar. Ben de tenkite açık olan insanlardan biriyim. Ali Aksu olayın bir girelim. Bazen insanlar etrafınızfa pervane olurlar. İstediklerini elde edemedikleri zaman direkt karşınızda olurlar. Bu arkadaş seç,m sürecinde bize destek verdi. Başkanlık döneminin kötü yçönleinden biri de bu tür insanların ağzına sakız olabiliyorsunuz. Bu arkadaş benden Tunceli Milletvekilliği için destek istedi. Benim de o tür olaylarda hiç bezim olmaz, o yüzden o topa girmedim. Belediye seçimlerinden önce Kadıköy'e Meclis Üyesi olmak için tekrar yardım istedi, yine reddettik. Herhalde ondan sonra bize olan bakış açısı değişti. 10 milyon euro koymaya razıysa biz de 22 kişi 22 milyon euro koymaya hazırız. Salı ya da en geç çarşamba günü... Onun için gelsin buraya, gelmiyorsa da bir arkadaşı varsa mesajını iletsin yoksa da akşam Fenerbahçe TV'yi seyretsin. Bu işin olumsuzluklarından biri de maalsef bu tür insanların ağzına sakız olmak."

"Sanki ilk defa bu kadar kötü sezon..."

"Biz göreve geldiğimizden beri aşağı yukarı 1 sene geçti. Büyük umutlarla geldik. başınız dik olacak dedik. Futbol hariç. diğer bölümlerde başarılıyız ancak her şey futbol. Ne kadar başarılı olursanız olun futbolda belli bir nıokta olmayınca bunların bir kıymti olmuyor. İlk yarı 17.'ydik., ikinci yarı 6. bitirdik. Sanki zannedersiniz Türkiye'de Fenerbahçe ilk defa bu kadar kötü bir sezon geçiriyor. Bunun pek çok nedeni var. Fas'tan tutun Samandıra'ya, yapılan yanlış transferlerden tutun, takım ruhunu oluşturamamaya kadar bir sürü nedeni var. Bu kötü şans da değil, bu bambaşka bir şey. Bizi bir dakika bile olsun yalnız bırakmayan taraftarlarımıza, kongre üyelerimize teşekkür ediyorum."

"Bir babayiğit çıkacak 300 milyon euro verecek dediler"

"Birisi Comollizede lafını kullandı. Hulusi Bey konuştuktan sonra oturdu, devamlı twitter'a baktı. İyi bir geri dönğş aldık mı Hulusi Bey? Ben kullanmıyorum da. Comolli'nin futbol için yaptıklarına, röportajlarına bakarsan, herhalde futboldan anlamıyor demezsin. Bir babayiğit çıkacak 300 milyon euro verecek dediler, öyle biri varsa hemen biz gidelim yerimize gelsin o kişi, biz de ona hizmet edelim. Devletimiz verecek dediniz, devletimizin bakış açısı bize orta şekerli. Galiba sizin iyi ilşkileriniz var devletle, bunu bilemem. Devletren bir yapılandırma bekliyoruz evet ama devletten bu paraları vermesini istemeyiz. Sizinki güzel bir başkanlık konuşmasıydı. Yönetim kurulumuzu yeteri kadar kullanamadığımızı ifade ettiniz. Yalnız bizim yönetim kurulumuz merakı olan, kulübün içinden haber sızdıran, kendi isimlerini patlatmaya mesaklı olan insanlar olmadığı için onlar hakkında tahmin yürümeniz çok zor. Bu isnanlar canlarını dişlerine takıyorlar. Saygı duyuyorum düşüncenize."

"Futbolda oynanan tiyatro çirkin"

"Bir arkadaşımız buraya çıktı bir tenkit yaptı. Burası çirkefliğin kazandığı bir ortam. Biz zaman zaman yumuşak olmakla tenkit ediliyoruz. burası Fair Play yeri değil dedi birisi çok da doğru söyledi. Bizim duruşuımuz gelecek sezon çok farklı olacak. Biz bu pis ortama ortak olmadık. Az konuştuk, öz konuştuk. Semih Bey de bende çıktık konuştuk. Bu pislik devam edemez dedik. Federasyondaki eski pislik zihniyet devam edemez dedik. Belki de bu yaptıklarımız yeterli değil. Futbolda oynanan tiyatro çok çirkin. Hatta çirkefliğin kazandığı bir ortam. Bizim duruşumuz önümüzdeki sezon çok daha farklı olacak. Ne kadar ağlarsan, ne kadar çamura yatarsan o kadar korunuyorsun bu ülkede. Yapısal değişiklikleri çok daha iyi yapabilirdik. GÖreceksiniz bizden ayrılan futbolcular diğer takımlarda neler yapacaklar. Bize bir şey oldu bu sene. Ama bir suçlu arıyorsak balık baştan kokar, en büyük sorumlu benim, Comolli falan değil."

"Eski yönetim kaybederek çok şey kazandı"

"Bir de o bize dil uzatıyor. Her şey bitti, bir de o dil uzatıyor, 'Azmettirdi' diyor. Neyse... İnşallah dünyanın en güzel takımı, Obradovic'in askerleri yarın maçı kazanır ve 4. maçta işi bitiririz."140 milyona yakın bir parayı kazamıza soktuk. 20-25 milyon euro'luk bir meblağ da Fener Ol'dan geldi. Futbolcularımıza 2 ay geriden geliyoruz. Basketbolcularımıza 1 ay geriden geliyoruz. Bunlar ödenecek bir şekilde. Bugüne kadar ödendi, borçla ödendi. Deniz bitti. Keşke seçimler bu sene olsaydı da neyin ne olduğunu anlasaydınız. Eski yönetim kaybederek çok şey kazandı. İçinde bulunduğumuz durumun ciddiyetinin farkında değilsiniz. Trolleriyle bize saldırmalar falan. Belli kesimlere söylüyorum, ayağınızı denk alın. Bu konuda çok sinirleniyorum. İçeriden, dışarıdan üstümüze gelen insanlara bu lafım, siz dua edin biz başarılı olalım. Şu lafımı unutmayın, Fenerbahçe'yle var olanlarla, Fenerbahçe için var olanlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bütün bu yeni kaynaklara, yeni fonlara rağmen yine kaynak bitti. Fener Ol nefes aldırdı bize. Yapılandırmayı bekliyoruz. Biz geldiğimizde 17 milyon euro direkt olarak geçmiş borçlarımızı ödedik."

"Basketbolda küçülmeyeceğiz"

"Burhan Bey biraz evvel anlattı. Bizim gelirimiz var, ama gelirimiz direkt olarak başka yere gidiyor bize gelmiyor ki. Nakit açığımız 1.1 milyar TL. Yok efendim neden para toplanıyormuş, Fenerbahçe para dileniyormuş, baksetbol küçüklecekmiş diyorlar. Küçülmeyeceğiz basketbolda merak etmeyin. Bunları diyorlar, bunlara göğüs geriyoruz ondan sonra Aksu gibilerin ağzına ciklet oluyoruz."

"Şampiyonlar Ligi'ne gitmek zorundayız"

"Aidat konusuna gelmişken 50 lira çok az. Burada çok talep oldu, mektuplar geldi. Önerge verelim çıkartalım dedik, talep düşük oldu. Bana göre 250 lira da çok az. Bence bir rakam olmalı ve tefe tüfe de artmalı. Bugün 25 bin kişinin ödediğini varsayarsanız bizim sabit giderlerimiz için çok önemli. Her ay 10 milyon lira maaş ödüyoruz. Bizim giderlerimiz Beşiktaş ve Galatasaray'dan çok daha fazla. Bir beyefendi bir öneri sundu; bazı branşlarda küçülelim dedi, bazı yerlerde giderlerimizi kısaltalım dedi. Ancak bu doğru değil dedi. 5 sene Şampiyonlar Ligi'ne gitmek asıl çözüm dedi. Aynen doğru söylüyor. En önemli tedavi mekanizması Şampiyonlar Ligi. 10 senedir gidemiyoruz gitmek zorundayız. Şampiyonlar Ligi'ne bir şekilde gitmek zorundayız ve harcamalarımızı da ona göre yapmak zorundayız."

"Transfer listemiz hazırda bekliyor"

"UEFA FFP kuralları çerçevesinde transferi belirleyeceğiz dedim. Yerden yere vurdular beni. Adam sattığın kadar alabilirsin diyorsa, o kadarını alacaksın. Ne satacaksın ona bir bakacaksın. Daha da önemlisi bonservis bedeli olmadan, kiralık, sonra satın alma opsiyonu ama mecbur olmayan satın alma opsiyonu ki FFP gelmesin. Bizim şu an yaptığımız çalışmalarda değişik profildeki oyuncular, değişik ekonomik şartlarda bizden teklif bekliyorlar. Biz de önümüzdeki günlerde açıklanması beklenen, eli kulağındadır, UEFA'nın kararına göre transfer politikamızı belirleyeceğiz. Biz ondan sonra hemen oyuncularla görüşmeyeceğiz. Ersun Hocamızın görüşleri, listesi, scoutların, Comolli'nin en sonunda da bizim hazırladığımız liste, hazırda bekliyor. FFP'nin altında saklandığımız yok."

"DUHAN AKSU VE MERİH DEMİRAL NEDEN GİTTİ?"

"Duhan Aksu konusuna gelelim. En son gazete de gördünüz mü Lille'in ikinci keşfi diye? Lille'in ikinci keşfi diye bir haber vardı. Bu arkadaş da bizim altyapımızdaymış. Lille bu arkadaşı İstanbulspor'dan transfer ediyor. Açtım telefonu sordum nedir bu diye. Birkaç sene önce U21'de şampiyon olduk biz. O kadroda olanların hiçbiri şu an bizde değil. Sordum o zamanın ilgili hocasına, bunların her bitrini biz A Takım'a yolladık hiçbiri uygun görülmedi dendi. Duhan Aksu da diyor ki, ben Fenebrahçe'de ışık göremedim, o yüzden İstanbuklspor'a gittim, oradan da Lille'e transfer oldum. Bir tanesi var, bize iki gol atan Yasir Subaşı. Onda geri alma maddesi vardı. Sordum bunda neden madde var diye. Beğenmediğiniz Damien Comolli, geri alma maddesi koymuş sözleşmesine. Bundan sonra bizden çıkan genç oyuncularımız tekrar Fenerbahçe'ye geri döneceklerdir. Bu madde sözleşmelerinde olacak."

"FB TV'yi kapatmayacağız"

"FBTV eski goller var. Bu sene çok atamadık diye eski gollere bakıyoruz. (Gülerek). Bu mesajları uzun süredir alıyoruz. kulüpten haber alınmadığı konusuna katılmıyorum. Bizim televizyonumuz çok farklı. Biz her platformda varız, onlar sadece Digiturk'te var. 67 çalışanımız var, 88 tane altyapı maçını yayınladık. Bu çocuklar bunu nasıl yapıyor hayret ediyorum. Maddi bir yük, FBTV tabii ki ancak orayı kapatmamız söz konusu değil."

"Biz bu kahpe örgüte karşı geldik"

"3 Temmuz öncesi rakiplerimizden hem maddi hem de sportif açıdan fersah fersah öndeydik. Belimizi büktüler. Çıkan kararları da görüyorsunuz. Renklerden bağımsız olarak bu olaya bakan insanlar Fenerbahçe'nin ne kadar kalleşçe hakkının yendiğini görür. Biz artık yargıtay kararını bekliyoruz. Bize bunu yapan kahpe insanların, çoğu zaten ya içeride ya da yurtdışında, gereken cezayı almasını istiyoruz. Devletimize sesleniyorum burada. Tüm heybetiyle, tüm gücüyle, devletin bütün imkanları ellerindeyken bize saldıran kahpe örgüte karşı Başkanımız Aziz Yıldırım'ın önderliğinde karşı geldik biz. İnşallah devlet de hakkımızı verecektir bizim. Çünkü biz bundan çok zarar gördük."

"EN BÜYÜK ESKİĞİMİZ WINNER, LİDER, SAVAŞÇI OYUNCULAR"

"Winner başkan istiyoruz diyen Mehmet Gürel'e ben de winner başkan olmak istediğimi iletiyorum. Zannediyor musunuz ki bu kadar kolay, çabuk olacaktı bu? Ben neden looser olmak isteyeyim? Emre ve Kolarov'dan bahsetti Mehmet Bey burada, onları boşverin almayın dedi. Gençlerle tecrübelileri iyi bir şekilde karıştırabilmemiz gerekiyor. Bizim geçen sene en büyük ihtiyacımız, sahada winner, lider, savaşçı ve takımı toparlayacak oyunculardı. Bu yüzden bunu açıklamak istedim."