  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Orman yangınlarındaki yaralanmalara dair Bakan Koca'dan açıklama
İran'da son korona bilançosu açıklandı
Hamaney'den 2 bin 825 mahkum için dikkat çeken karar
Vedat Bilgin: 36 ilacı geri ödeme listesine aldık
Spor Ali Koç'tan Boupendza ve Vedat Muriç açıklaması
Spor

Ali Koç'tan Boupendza ve Vedat Muriç açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Boupendza ve Vedat Muriç iddiaları hakkında konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 14:46:00 -
Ali Koç'tan Boupendza ve Vedat Muriç açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Temmuz Ayı Olağan Toplantısı'nda transfer açıklaması yaptı.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

Şu andaki transfer sessizliği sizleri ürkütmesin. Bunlar bilinçli yapılan adımlar.

Hocamız ihtiyaç duyulan noktaları belirledi. 3 ya da 4... 3 kesin... Mümkünse 4. direkt 11'e katkı sağlayabilecek şekilde transfer istiyor

Finansal Fair Play'e de TFF'nin harcama limitlerine de uymak zorundayız. Bu anlamda manevralarımız kısıtlı olsa da manevralarımız vardır. Bu Ağustos ayında transfer penceresi, çok daha farklı olacaktır. Şu Ağustos ayı ilk haftadan sonra yüzlerce oyuncu piyasaya girecektir. Örnek aldığımız, yüksek cirolu kulüpler bile pandemi nedeniyle sıkıntı halindeler. Yüzlerce kulüp özellikle finansal sebepler nedeniyle bu kadroları boşaltmak durumunda. Bilinçli bir bekleme içindeyiz. Taraftarlarımızın rahat olmasını diliyorum.

Boupendza ile ilgili bir kere bile görüşmedik. Vedat, bizi sever biz de onu severiz. Ama Vedat Muriç orada hocasıyla aynı şekilde kulübüyle devam ediyor. İki oyuncuyla da transfer görüşmemiz olmamıştır.

Evet, spor kulübüyüz. Her branşta zirveye oynuyoruz ama bu senenin hedefi futbol!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay