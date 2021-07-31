Ali Koç'tan Boupendza ve Vedat Muriç açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Temmuz Ayı Olağan Toplantısı'nda transfer açıklaması yaptı.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

Şu andaki transfer sessizliği sizleri ürkütmesin. Bunlar bilinçli yapılan adımlar.

Hocamız ihtiyaç duyulan noktaları belirledi. 3 ya da 4... 3 kesin... Mümkünse 4. direkt 11'e katkı sağlayabilecek şekilde transfer istiyor

Finansal Fair Play'e de TFF'nin harcama limitlerine de uymak zorundayız. Bu anlamda manevralarımız kısıtlı olsa da manevralarımız vardır. Bu Ağustos ayında transfer penceresi, çok daha farklı olacaktır. Şu Ağustos ayı ilk haftadan sonra yüzlerce oyuncu piyasaya girecektir. Örnek aldığımız, yüksek cirolu kulüpler bile pandemi nedeniyle sıkıntı halindeler. Yüzlerce kulüp özellikle finansal sebepler nedeniyle bu kadroları boşaltmak durumunda. Bilinçli bir bekleme içindeyiz. Taraftarlarımızın rahat olmasını diliyorum.

Boupendza ile ilgili bir kere bile görüşmedik. Vedat, bizi sever biz de onu severiz. Ama Vedat Muriç orada hocasıyla aynı şekilde kulübüyle devam ediyor. İki oyuncuyla da transfer görüşmemiz olmamıştır.

Evet, spor kulübüyüz. Her branşta zirveye oynuyoruz ama bu senenin hedefi futbol!