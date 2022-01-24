Ali Koç'tan Acun'a soğuk duş

Fenerbahçe, Karagümrük'ün Sırp golcüsü Aleksandar Pesic için resmen masaya oturdu. A Spor'dan Ahmet Selim Kul'un haberine göre; Sırp golcü, ailesiyle birlikte İstanbul'da mutlu olduğu için İngiltere'ye gitmek istemiyor ve Fenerbahçe'ye gitmeye sıcak bakıyor. Fenerbahçe transferi bitirmeye çok yakın.

Allahyar'ı kadrosuna katmıştı

Acun Ilıcalı, gol hattına Fenerbahçe'den İranlı forvet Allahyar'ı kadrosuna katmıştı. Diğer hayali de Pesic'ti ancak taraftarı olduğu takım, transferde ona büyük sürpriz yaşattı.

"Acun'a teşekkür ederim"

Karagümrük'ün golcüsü Pesic, Acun Ilıcalı'ya teşekkür ederek İngiltere'ye gitmek istemediğini açıkladı. Pesic yaptığı açıklamada, "Acun Bey'e yaptığı tekliften dolayı çok teşekkür ederim. Kariyerimde hiç kendisini bu kadar profesyonelliğe adamış birisiyle karşılaşmamıştım. Ailemle konuştuktan sonra İstanbul'da kalmaya karar verdim" ifadelerini kullandı.