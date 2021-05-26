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Spor

Ali Koç'tan Aboubakar harekatı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Beşiktaş ile henüz sözleşmesini uzatmayan Vincent Aboubakar'ın menajeriyle görüşmelere başladı. Başkan Ali Koç ve kurmaylarının Aboubakar'la pazarlık yaptığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 20:24:00 -
Ali Koç'tan Aboubakar harekatı

Beşiktaş'ta sezona fırtına gibi başlayan ancak son haftalarda sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakan Vincent Aboubakar için Fenerbahçe tüm şartları zorluyor.

3 yıllık sözleşme yapılması planlanıyor

Fanatik'in haberine göre; sakatlığı nedeniyle siyah-beyazlıların son maçlarında görev yapamayan Kamerunlu oyuncunun kulübünden uzatma için 3.5 milyon euro istediği konuşulmuştu. Fenerbahçe ile yapılan pazarlıklarda henüz net rakamlar üzerinden bir konuşma yapılmadığı ancak 29 yaşındaki forvetle anlaşılması durumunda 3 yıllık bir sözleşmenin yapılacağı gelen haberler arasında yer alıyor.

Aboubakar ile, Avrupa'dan da bazı takımların ilgilendiği iddia ediliyor.

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