Ali Koç'a taraftarlardan "Geç olmadan Ersun Yanal" çağrısı
Yeni yönetim ve teknik kadroyla bu sezon taraftarların büyük başarılar beklediği Fenerbahçe'de işler beklenildiği gibi gitmeyince Fenerbahçe taraftarları sosyal medya üzerinden Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesi için çağrıda bulundu.21 Eylül 2018 Cuma 10:06
Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a Ersun Yanal çağrısı... Fenerbahçe taraftarı, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Dinamo Zagreb'e karşı alınan 4-1'lik farklı yenilgi sonrası Ersun Yanal için mesaj yağdırdı. Twitter'da #GeçOlmadanErsunYanal trend topic oldu.
Fenerbahçe taraftarları Ali Koç ve yönetime seslenerek, Cocu'nun gönderilmesini ve yerine Ersun Yanal'ın getirilmesi istedi.
İşte Fenerbahçe taraftarının #GeçOlmadanErsunYanal başlığı altında yönetim ve Ali Koç'a gönderdiği mesajlar...
İstanbul'u yakalım, hep beraber Yanal'ım #GeçOlmadanErsunYanal
Daha sağlıklı günler için! #GeçOlmadanErsunYanal
Mutlu günler geri gelsin... #GeçOlmadanErsunYanal
And olsun ki senin peşindeyiz #GeçOlmadanErsunYanal
Gel yine as Bayrağımızı evine hocam! #GeçOlmadanErsunYanal
Denedin olmadı, evine dön Cocu. #GeçOlmadanErsunYanal
Yanacaksak seninle YANAL'ım. #GeçOlmadanErsunYanal
Fenerbahçe'mizin değerlerini benimseyen, yükselten, '4.yıldızı hep birlikte takacağız' diyen Ersun Yanal lazım bize! #GeçOlmadanErsunYanal
Geri dön geri dön ne olur geri dööönnn #GeçOlmadanErsunYanal
Çare Ersun hoca. #GeçOlmadanErsunYanal
SONUNA KADAR ERSUN YANAL ! #GeçOlmadanErsunYanal
Yeniden sloganı ile yola çıktık, şimdide daha yüksek ses ile #Yeniden Ersun Yanal diyoruz! #GeçOlmadanErsunYanal
YENİDEN GERÇEK FENERBAHÇE, YENİDEN ŞAMPİYON FENERBAHÇE. #GeçOlmadanErsunYanal
"Tekrar böyle bir mutluluk yaşamak ister miyim, kim istemez.." #GeçOlmadanErsunYanal
ZAMAN YOK, ARTIK KİMSENİN SABRI KALMADI. TARAFTARIN İSTEDİĞİ İSİM BELLİDİR! #GeçOlmadanErsunYanal
Hoca sakal bıraktı, saçı da beyaz? #GeçOlmadanErsunYanal
İş işten geçmeden #GeçOlmadanErsunYanal
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