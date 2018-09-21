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Ali Koç'a taraftarlardan "Geç olmadan Ersun Yanal" çağrısı

Yeni yönetim ve teknik kadroyla bu sezon taraftarların büyük başarılar beklediği Fenerbahçe'de işler beklenildiği gibi gitmeyince Fenerbahçe taraftarları sosyal medya üzerinden Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesi için çağrıda bulundu.

21 Eylül 2018 Cuma 10:06
Ali Koç'a taraftarlardan "Geç olmadan Ersun Yanal" çağrısı

Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a Ersun Yanal çağrısı... Fenerbahçe taraftarı, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Dinamo Zagreb'e karşı alınan 4-1'lik farklı yenilgi sonrası Ersun Yanal için mesaj yağdırdı. Twitter'da #GeçOlmadanErsunYanal trend topic oldu.

Fenerbahçe taraftarları Ali Koç ve yönetime seslenerek, Cocu'nun gönderilmesini ve yerine Ersun Yanal'ın getirilmesi istedi.

İşte Fenerbahçe taraftarının #GeçOlmadanErsunYanal başlığı altında yönetim ve Ali Koç'a gönderdiği mesajlar...

İstanbul'u yakalım, hep beraber Yanal'ım #GeçOlmadanErsunYanal

Daha sağlıklı günler için! #GeçOlmadanErsunYanal

Mutlu günler geri gelsin... #GeçOlmadanErsunYanal

And olsun ki senin peşindeyiz #GeçOlmadanErsunYanal

Gel yine as Bayrağımızı evine hocam! #GeçOlmadanErsunYanal

Denedin olmadı, evine dön Cocu. #GeçOlmadanErsunYanal

Yanacaksak seninle YANAL'ım. #GeçOlmadanErsunYanal

Fenerbahçe'mizin değerlerini benimseyen, yükselten, '4.yıldızı hep birlikte takacağız' diyen Ersun Yanal lazım bize! #GeçOlmadanErsunYanal

Geri dön geri dön ne olur geri dööönnn #GeçOlmadanErsunYanal

Çare Ersun hoca. #GeçOlmadanErsunYanal

SONUNA KADAR ERSUN YANAL ! #GeçOlmadanErsunYanal

Yeniden sloganı ile yola çıktık, şimdide daha yüksek ses ile #Yeniden Ersun Yanal diyoruz! #GeçOlmadanErsunYanal

YENİDEN GERÇEK FENERBAHÇE, YENİDEN ŞAMPİYON FENERBAHÇE. #GeçOlmadanErsunYanal

"Tekrar böyle bir mutluluk yaşamak ister miyim, kim istemez.." #GeçOlmadanErsunYanal

ZAMAN YOK, ARTIK KİMSENİN SABRI KALMADI. TARAFTARIN İSTEDİĞİ İSİM BELLİDİR! #GeçOlmadanErsunYanal

Hoca sakal bıraktı, saçı da beyaz? #GeçOlmadanErsunYanal

İş işten geçmeden #GeçOlmadanErsunYanal

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 10:06
  1. İstanbul
  2. Fenerbahçe
  3. Ali Koç
  4. Ersun Yanal
  5. Fenerbahçe taraftarı
  6. UEFA Avrupa Ligi D Grubu
  7. Dinamo Zagreb
  8. #GeçOlmadanErsunYanal
  9. Cocu

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