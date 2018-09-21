Ali Koç'a taraftarlardan "Geç olmadan Ersun Yanal" çağrısı

Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a Ersun Yanal çağrısı... Fenerbahçe taraftarı, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Dinamo Zagreb'e karşı alınan 4-1'lik farklı yenilgi sonrası Ersun Yanal için mesaj yağdırdı. Twitter'da #GeçOlmadanErsunYanal trend topic oldu.

Fenerbahçe taraftarları Ali Koç ve yönetime seslenerek, Cocu'nun gönderilmesini ve yerine Ersun Yanal'ın getirilmesi istedi.

İşte Fenerbahçe taraftarının #GeçOlmadanErsunYanal başlığı altında yönetim ve Ali Koç'a gönderdiği mesajlar...

İstanbul'u yakalım, hep beraber Yanal'ım #GeçOlmadanErsunYanal

Daha sağlıklı günler için! #GeçOlmadanErsunYanal

Mutlu günler geri gelsin... #GeçOlmadanErsunYanal

And olsun ki senin peşindeyiz #GeçOlmadanErsunYanal

Gel yine as Bayrağımızı evine hocam! #GeçOlmadanErsunYanal

Denedin olmadı, evine dön Cocu. #GeçOlmadanErsunYanal

Yanacaksak seninle YANAL'ım. #GeçOlmadanErsunYanal

Fenerbahçe'mizin değerlerini benimseyen, yükselten, '4.yıldızı hep birlikte takacağız' diyen Ersun Yanal lazım bize! #GeçOlmadanErsunYanal

Geri dön geri dön ne olur geri dööönnn #GeçOlmadanErsunYanal

Çare Ersun hoca. #GeçOlmadanErsunYanal

SONUNA KADAR ERSUN YANAL ! #GeçOlmadanErsunYanal

Yeniden sloganı ile yola çıktık, şimdide daha yüksek ses ile #Yeniden Ersun Yanal diyoruz! #GeçOlmadanErsunYanal

YENİDEN GERÇEK FENERBAHÇE, YENİDEN ŞAMPİYON FENERBAHÇE. #GeçOlmadanErsunYanal

"Tekrar böyle bir mutluluk yaşamak ister miyim, kim istemez.." #GeçOlmadanErsunYanal

ZAMAN YOK, ARTIK KİMSENİN SABRI KALMADI. TARAFTARIN İSTEDİĞİ İSİM BELLİDİR! #GeçOlmadanErsunYanal

Hoca sakal bıraktı, saçı da beyaz? #GeçOlmadanErsunYanal

İş işten geçmeden #GeçOlmadanErsunYanal