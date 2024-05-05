Ali Koç'a şok sözler: Sen kendi işletmelerinde böyle davranabiliyor musun?
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, Ali Koç'un Fenerbahçe başkanlığını bırakması gerektiğini belirtti.
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, yayıncı kuruluş beIN Sports'ta açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'deki başarısız tabloya dikkat çeken Ersun Yanal, Başkan Ali Koç'un görevi bırakması gerektiğini belirtti.
"DEĞİŞİM ARTIK MECBURİYET"
Yanal, "Mağdur edebiyatı, mağdur edebiyatı. Sürekli tabanına mesaj ver. Sen kendi işletmelerinde böyle davranabiliyor musun? Fenerbahçe böyle gitmez. Değişim şart, değişim artık mecburiyet." şeklinde konuştu.
ALİ KOÇ DÖNEMİNDE GÖREV YAPTI
Fenerbahçe'de ilk olarak göreve geldiği 2013-14 sezonunda şampiyonluk yaşayan Ersun Yanal ikinci döneminde ise başarısız olmuştu.
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Ali Koç döneminde sarı-lacivertlileri çalıştıran Ersun Yanal, 54 maçta görev aldı ve 27 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe diğer maçlarda 13 beraberlik, 14 mağlubiyet aldı.
Fenerbahçe'de şampiyon olduğu dönemde 1.95 puan ortalaması yakalayan Ersun Yanal, Ali Koç döneminde ise 1.74 puan ortalaması tutturdu.
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